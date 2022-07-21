港聞

港聞二

被問23條專網有否存檔 保安局：按既定機制處理檔案

【明報專訊】本報專欄「李先知」昨日披露，保安局於2002年就23條立法而設的專題網站已悄悄下架，以及前特首林鄭月娥等官員的官方社交媒體帳號帖文無轉交政府檔案處或存檔。

被問到23條專題網的內容有否存檔，以及有否銷毁當年23條立法的檔案，保安局昨日回覆查詢僅稱，一直根據既定機制處理其檔案。

檔案處：政策憑證應納檔案保管

本報亦向檔案處了解，政府網站包括23條專題網有否存檔，以及政府網站、官方社交媒體專頁等存檔政策。檔案處回覆稱，根據政府檔案處發布的《管理電子訊息的指引》，決策局或部門在處理公事過程中所開立或接收的檔案，並被保存下來作為政策、決定、程序、職能、活動和業務的憑證，不論形態或載體，都應收納到部門的檔案保管系統。

檔案處表示，決策局或部門須依照政府的檔案管理守則及強制性規定，根據決策局或部門制定的業務規則開立和收存政府檔案（包括在網站和社交媒體內被界定為檔案的內容），並與政府檔案處編訂檔案存廢期限表，保存期屆滿後，進行檔案存廢工作；經鑑定為具歷史價值的檔案，須在屆滿保存期後移交歷史檔案館永久保存。

處方另透露，正舉行政府網站存檔試驗計劃，總結經驗和參考其他地區的經驗後，會制訂政府網站存檔的長遠策略。

上 / 下一篇新聞

封閉4年 因父「開門」 拒做DSE逃兵 學懂與低潮共存
封閉4年 因父「開門」 拒做DSE逃兵 學懂與低潮共存
脊髓性肌肉萎縮 5科23分 育姍：堅持到底 不要設框架
脊髓性肌肉萎縮 5科23分 育姍：堅持到底 不要設框架
下肢痙攣飛魚 樂觀迎白眼 寶儀：盼當社工服務病童
下肢痙攣飛魚 樂觀迎白眼 寶儀：盼當社工服務病童
鐵窗下預備DSE 出獄趕及應試 接過成績單 面對社運案
鐵窗下預備DSE 出獄趕及應試 接過成績單 面對社運案
DSE 8狀元暫不離港6人讀醫 協恩狀元：留港者要堅守重要價值
DSE 8狀元暫不離港6人讀醫 協恩狀元：留港者要堅守重要價值
面對海外醫生 狀元：做好自己不怕競爭
面對海外醫生 狀元：做好自己不怕競爭
迦密首名狀元：讀書關鍵在不斷發問
迦密首名狀元：讀書關鍵在不斷發問
曾險被教育機構騙款 考生報讀知名學校
曾險被教育機構騙款 考生報讀知名學校
書展首日人流減 社運書近絕迹 習近平書籍 5書商放當眼處
書展首日人流減 社運書近絕迹 習近平書籍 5書商放當眼處
81冊《衛斯理》售出逾10套 稀客為倪匡再臨大賣場
81冊《衛斯理》售出逾10套 稀客為倪匡再臨大賣場
《雪櫃冷笑話》首日賣千本 有小學生要考試請假捧場
《雪櫃冷笑話》首日賣千本 有小學生要考試請假捧場
林定國：23條無時間表 要深思熟慮做法律研究
林定國：23條無時間表 要深思熟慮做法律研究
市民燈柱掛國旗須付14萬 議員去函 路政豁免收費
市民燈柱掛國旗須付14萬 議員去函 路政豁免收費
話你知：燈柱欄杆展示物品 路政地政分別管理
話你知：燈柱欄杆展示物品 路政地政分別管理
聲稱治「宮寒」 中醫師涉非禮女病人
聲稱治「宮寒」 中醫師涉非禮女病人
院舍探訪擬須3針 員工每周驗核酸 疫熾或兩日一驗 業界：重症無升「大陣仗」
院舍探訪擬須3針 員工每周驗核酸 疫熾或兩日一驗 業界：重症無升「大陣仗」
涉Omicron新亞系者 准居家隔離檢疫
涉Omicron新亞系者 准居家隔離檢疫
回應髮禁 蔡若蓮：教局手冊有指引 手冊提醒制定校規 應參考平機會「種族平等」條文
回應髮禁 蔡若蓮：教局手冊有指引 手冊提醒制定校規 應參考平機會「種族平等」條文
社民連工黨犯聚上訴 行言論自由倘屬合理辯解 律政司：立法目的蕩然無存
社民連工黨犯聚上訴 行言論自由倘屬合理辯解 律政司：立法目的蕩然無存
抗生素針後亡裁不幸 陪審促荃灣港安改善
抗生素針後亡裁不幸 陪審促荃灣港安改善
鐵騎捱撞一死一傷 揭貨車司機停牌駕駛
鐵騎捱撞一死一傷 揭貨車司機停牌駕駛
佛跳牆假訂單電騙 食店失32萬警拘一女
佛跳牆假訂單電騙 食店失32萬警拘一女
大灣區GBA專題：內地匯錢到港 部分港銀免收費
大灣區GBA專題：內地匯錢到港 部分港銀免收費
大灣區GBA專題：其他匯款方式
大灣區GBA專題：其他匯款方式
大灣區GBA專題：前海「深港+」App升級 資訊加快更新
大灣區GBA專題：前海「深港+」App升級 資訊加快更新
大灣區GBA專題：調查：四成受訪港人擬通關後一年內北上
大灣區GBA專題：調查：四成受訪港人擬通關後一年內北上
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】高歌「真的很興奮」成名 鐵路迷羅生獲恒大新傳系取錄
【Emily】高歌「真的很興奮」成名 鐵路迷羅生獲恒大新傳系取錄
【Emily】迪士尼改善福利 育兒假5日變3周
【Emily】迪士尼改善福利 育兒假5日變3周
【Emily】《回歸．情義25載》送千校圖書館
【Emily】《回歸．情義25載》送千校圖書館
【Emily】談男生留長髮 梁啟智：時代已改變
【Emily】談男生留長髮 梁啟智：時代已改變
【Emily】邵家臻探赤柱雙廷 見識到「心流」
【Emily】邵家臻探赤柱雙廷 見識到「心流」