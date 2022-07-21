被問23條專網有否存檔 保安局：按既定機制處理檔案

被問到23條專題網的內容有否存檔，以及有否銷毁當年23條立法的檔案，保安局昨日回覆查詢僅稱，一直根據既定機制處理其檔案。

檔案處：政策憑證應納檔案保管

本報亦向檔案處了解，政府網站包括23條專題網有否存檔，以及政府網站、官方社交媒體專頁等存檔政策。檔案處回覆稱，根據政府檔案處發布的《管理電子訊息的指引》，決策局或部門在處理公事過程中所開立或接收的檔案，並被保存下來作為政策、決定、程序、職能、活動和業務的憑證，不論形態或載體，都應收納到部門的檔案保管系統。

檔案處表示，決策局或部門須依照政府的檔案管理守則及強制性規定，根據決策局或部門制定的業務規則開立和收存政府檔案（包括在網站和社交媒體內被界定為檔案的內容），並與政府檔案處編訂檔案存廢期限表，保存期屆滿後，進行檔案存廢工作；經鑑定為具歷史價值的檔案，須在屆滿保存期後移交歷史檔案館永久保存。

處方另透露，正舉行政府網站存檔試驗計劃，總結經驗和參考其他地區的經驗後，會制訂政府網站存檔的長遠策略。