港聞

港聞二

林定國：23條無時間表 要深思熟慮做法律研究

【明報專訊】律政司長林定國昨日在電台節目上再回應《基本法》23條立法事宜，稱「無確實（立法）時間表存在」，強調要深思熟慮做法律研究。再被問及23條的保釋條款，他稱法庭已有判例指《港區國安法》保釋條款不止適用於國安法下4類罪行，無論現行及將來的刑事罪行或法律，若法庭認為觸及國家安全，法理上必然會用終院邏輯，即國安法42條的保釋安排同樣適用。林強調這是法律分析，「相信是對終院判例正確解讀」。

根據港區國安法第42條，「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」。林定國昨在港台節目《千禧年代》稱，「（國安法）不是不准人保釋，當然門檻同以前有分別」，重申其他地方處理嚴重罪行也有類似處理。林又稱，23條與港區國安法有重疊部分，23條立法與基本法保障的人權、自由關係如何取得合適平衡，也是法律研究一部分。

律政司設績效指標否

林：成果難量化

至於律政司會否設績效指標，林定國稱律政司工作成果難以量化，但會定工作計劃及何時做到。副司長張國鈞在節目上表示，不會以檢控幾多案件來衡量律政司同事的工作成效，已與部門主管商討如何人盡其才。

另外，港台昨日上載民政及青年事務局長麥美娟的專訪，麥強調政府的青年政策是希望幫助所有香港年輕人。被問到倘有年輕人表明支持「民主自由」，他們是否協助對象，麥反問為何不是。至於近年不少年輕人移民，麥稱對於一些離港的人，「我想提醒他們，無論去到哪一個地方，他們都是流着中國人的血，所以他們都是中國人」。

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