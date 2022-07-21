《雪櫃冷笑話》首日賣千本 有小學生要考試請假捧場

「小薯茄」成員阿冰、麗英、童童等早上10時許現身為新書簽名，場面熱鬧，吸引多人圍觀拍照。讀小六的李同學昨日有數學考試，但知悉「小薯茄」有簽名會，特意請假到場。中一的黃同學昨晨8時到場，她稱前日剛好考完試，趁學校補假到書展排隊，購入兩本《雪櫃冷笑話》，一本分享予友人一同閱讀，另一本自行收藏，每本折後售138元。

粉絲為見面早起排隊

小薯茄：出書盼令港人歡樂

「小薯茄」創辦人高江凌（高Ling）稱，團隊嘗試以不同媒介接觸更多人，因節目「雪櫃冷笑話」一直廣受歡迎，認為節目可傳遞快樂，故結集節目內容成書，盼書籍可令港人歡樂，「過去數年，不論是上班、上學的人實在太辛苦，像『好多嘢諗』」。他說，昨早看見粉絲時很感動，因平時於網上只能從觀看及「讚好」數字感受到觀眾支持，但知悉參與簽名會的粉絲為見一面特地早起排隊，「這份支持真的很大，令支持不再是數字，有很大能量」。不過，對於有原需考試的粉絲請假到場，他盼支持者不要耽誤正經事，「我們的存在是想他（觀眾）輕鬆一下，不想給予壓力」。

出版社：多年未見有人跑入書展

「點子出版」編輯阿靖說，出版社首次與YouTuber合作，出版此書因認為「雪櫃冷笑話」節目可讓人放鬆一點，「大家生活都艱難，都生活得很累，想出笑話書讓大家開心點」。昨早不少人為獲小薯茄成員簽名而跑到攤位，阿靖估計簽名會吸引近200人到場。總編輯余禮禧說，參加書展十多年，雖曾見過有人跑進書展，「但已有10年8年未見有人跑進來，加上都幾多人跑，對我來說都幾意外」。他稱書展首日銷情較去年佳，銷量主要由《雪櫃冷笑話》、《圖解香港雞蛋仔》等帶動，其中《雪櫃冷笑話》首日已賣出約1000本，「是個很誇張的數字，即是一分鐘要賣到接近兩本書才做到，這情况幾年才會遇到一次」。