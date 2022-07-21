81冊《衛斯理》售出逾10套 稀客為倪匡再臨大賣場

自幼喜歡閱讀、快將退休的鄭太昨日選購9本倪匡的散文集，包括《吾寫又寫》系列、《倪匡說三道四》等。她說，自女兒長大後多年未曾到書展，過往認為書展是「大賣場」，今年因欲購買倪匡散文，「他的小說長期都會出，但短篇對一般市民而言，不算很受歡迎，可能出了兩三版便不會再版」，昨早10時許特地到書展選購。她稱自幼喜歡閱讀報紙副刊，尤其喜歡讀亦舒、蔡瀾、倪匡等人的散文，亦欣賞倪匡的直率，舉例稱倪匡曾說過已用完寫作限額，「從來沒人這樣說過」，又形容倪匡對每件事都有異於常人的看法，讀其作品可拓闊眼界。

小書迷變家長 購書盼增兒閱讀興趣

育有一名10歲兒子的鍾小姐購入4本《衛斯理》系列作品，打算讓兒子閱讀。她自言初中讀《衛斯理》系列，兒子打機以外亦願意讀《衛斯理》，為增強其閱讀興趣，特地到書展購買倪匡著作。她又說過往會在圖書館借書，惟因疫情嚴重，認為買書可減低感染風險。

明報出版社市場經理劉萍表示，今年很多人買倪匡《衛斯理》及《原振俠》系列作品，不少人購入全套。她舉例，一套共81本的《衛斯理》作品原價6000多元，書展售4000多元，昨賣出10多套。劉對未來數日銷情樂觀，但憂書展期間未有暑假，影響銷情。