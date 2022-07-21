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書展首日人流減 社運書近絕迹 習近平書籍 5書商放當眼處

【明報專訊】香港書展昨起一連7天在灣仔會展舉行，多間參展書商均稱首日人流較往年少，影響銷量，有書商指首日銷情按年少四成，相信與適逢中學文憑試（DSE）放榜及中小學今年7月仍要上學有關。另外，今年為《港區國安法》實施後第二年書展，場內涉反修例、雨傘運動及六四事件書籍近乎絕迹；同時有書商推出多本國家主席習近平及港區國安法相關書籍。

賣練習攤位稱生意少四成

天窗文化集團業務總監潘潔珊形容，首日人流「起碼比去年少了一半」，營業額較去年差，具體落差仍待結算。她相信人流減少是由於昨日適逢DSE放榜、中小學生早前因疫情提早放特別假期，令本月仍要上學，以及在疫苗通行證措施下，部分人或因不符要求未能入場，期望周五及周末假期人流及銷情有改善。青葉書局在書展主力賣中小學參考書及補充練習，負責人黃泳希亦稱，今次第二年參展銷情比去年少四成，「以往很多是家庭、一家大細來，今次第一天少了，早上亦有學校帶學生到場，但亦比去年少」。

故宮書區家麟新作暢銷

部分書商則靠主題書或主打書帶動銷情。商務印書館助理總經理吳小燕表示，因應今年香港故宮館開幕，故宮題材書籍頗受歡迎，一套三冊、895元的《故宮三寶》首日售出30套；一套60冊、售2萬元的故宮藏物書冊首日收到數名顧客查詢。書商「藍藍的天」負責人伍自禎稱，過去3年均有參展，首日人流雖較少，但部分主打書銷情不錯，資深傳媒人區家麟的作品集大約售出300多本，令整體生意額比去年同日多兩三成。中華書局市場總監陳超英說，首日銷情跟去年相若，歷史文化類書籍、香港建築等書較受歡迎。

指早前遭拍攝 有書商收起六四書

3間書商早前遭貿發局拒絕參與書展，據本報記者昨於場內觀察，題材與反修例示威、雨傘運動及六四相關的書幾乎絕迹，僅有少數書商出售李立峯編的《時代的行動者——反修例運動群像》及周保松《我們的黃金時代》。

青葉書局黃泳希說，以往在門店有售六四事件等書籍，但早前有人在店內拍攝相關書籍，不知對方目的，為求穩妥，已將相關書籍收起，在書展同樣無出售。「藍藍的天」伍自禎則稱，書展過去特色是多元自由，今年失去這氣氛，對今年有書商遭拒參展感可惜。貿發局回覆本報查詢時表示，昨日沒收到關於涉違反國安法的投訴或舉報。市民白生及白太對今年有書商被拒參與感可惜及失望，白太稱過去在書展有多元聲音及接觸不同意見，但在香港大趨勢下，主辦方或篩選參展商，令多元意見減少。

另外，現場可見，至少5間書商在當眼處展示國家主席習近平書籍。記者昨午在其一攤位觀察15分鐘，其間有小量人翻閱，但未見有人購買。市民邱小姐稱「覺得習近平是一個好好的領導人，有他的書都想知更多」，盼從中汲收他如何帶領中國迅速發展。她又表示有意購買習於七一在港講話，稱雖然網上可閱覽，仍然希望收藏印刷本。有書商推出多本由內地學者撰寫、題材涉香港政制的書，包括深圳大學港澳基本法研究中心助理教授孫成的《國家憲法在香港實施問題研究》、多名內地及本港學者合著的《香港國家安全法：法理與實踐》，分別於去年8月及11月出版，首在書展出售。

和平圖書有限公司有售《習近平談治國理政》第四卷，常務副總裁李效華稱，相關書籍銷量未必很多，但認為於書展展示可吸引不同年齡層市民留意。他提到，該書本月3日開售至書展前賣出約150本，團體購入及批發售出約2000本。

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