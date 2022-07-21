曾險被教育機構騙款 考生報讀知名學校

港大附屬學院昨表示，截至昨午5時收到超過1.45萬人報讀課程，稱與去年相比，即使DSE考生人數下跌4%，報名人數上升約18%。學校派出約6500份取錄通知書。校長陳龍生透露，社會科學、工商管理及護理學副學士為最受歡迎科目。

恒大：以往超收 今可趁機調整

香港恒生大學昨於校園設立收生中心，校長何順文被問到會否擔心收生不足，他稱截至昨日下午1時，總申請人數逾3000人，藝術及設計文學士課程報名人數增5倍，亦提到以往超收，這兩年可趁機調整。何認為恒大未來基礎很好，每班人數平均32人，師生關係較好。

考生周同學5科成績14分，比預期差1至2分，報讀恒大商科，稱學校會為學生提供工作機會、前景好，她昨獲現場錄取，稱會在大學聯招（JUPAS）結果公布後再決定是否入讀。

（DSE放榜）