迦密首名狀元：讀書關鍵在不斷發問

年初確診狀態低迷 視像與同學操卷

今年年初，第五波疫情爆發，曾志鵬亦都確診，病情持續一周。雖然病徵輕微，但感到疲倦，學習狀態較低迷，一度感擔心，「對疫症及不掌握身體情况感到很無力」。其後他容許自己休息，令自己慢慢復原，由每天溫習2至4小時循序漸進增加至8小時。疫情下被困在家，曾志鵬每天會以視像方式與同學一起溫習、操卷和討論試題，「我班有一個很溫馨和上進的一個學習氛圍」。他又說讀書的關鍵在於不斷發問，感謝老師耐心解答。

高中生涯都在疫情下度過，曾志鵬形容這3年「確實不容易」，由一開始改上網課時不適應新的學習途徑，至獨自面對學業的心理難關，他覺得網課期間同學不在同一空間上課，一起奮鬥的感覺亦減弱。加上旅行日、陸運會等班際活動都因疫情取消，與同學一起玩的經歷亦都減少。告別中學校園，準備踏入大學，曾志鵬期望有更多社交生活彌補中學時代的遺憾。

（DSE放榜）