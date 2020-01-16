DSE 8狀元暫不離港6人讀醫 協恩狀元：留港者要堅守重要價值

伊利沙伯中學謝承臻說，香港有很多不同渠道表達意見，小心「不觸碰紅線就可」。他提到，這幾年香港發生很多事，令人覺得陌生，「或者不是大家熱愛的香港」。他認為香港始終是他成長的地方，身為當中一分子有責任改變現况。他擬入讀中大醫科，「為香港人的福祉付出一分力」。

協恩中學周愷彤表示，身邊多人移民，亦有親戚離開，但她短期內不會移民，認為「留在香港的人要堅守香港重要價值」，計劃入讀中大醫科，想在熟悉的地方、以熟悉的語言服務香港市民。

稱疫情醫護短缺 冀投身醫療系統

來自香港培正中學的超級狀元焦采溢擬入港大醫科，她相信不論到哪裏發展，都要記住初衷，望透過職業幫人。她說家人都在港，對港有感情，不擬負笈海外或移民，惟有意透過大學的「增潤學年」赴外國交流。談到如何與醫科結緣，焦采溢說，高中一次生物課解剖青蛙，「揭開那層皮後，牠裏面的心和肺很美」，使她讚歎生命奧妙，自此發現對做手術有興趣。今年第五波疫情，目睹公立醫院人手短缺，為大量病人輪候入院而傷感，希望日後能投身公營醫療系統。

師兄盧寵茂榜樣？ 皇仁狀元：有優勝處即學習

皇仁書院狀元麥顥邦有意到中大讀醫，未提及日後會否移民。他被問會否視該校校友、醫務衛生局長盧寵茂為榜樣，他答，「任何人身上皆可找到學習之處，沒有說學習特定一個人，（只要）他有優勝的地方，我便學習，不限於他是否我師兄」。他期望新一屆政府能為社會帶來新氣象，「整體有改變」，令經濟或其他方面更上一層樓。

喇沙張殷碩：應用力量改變香港

而非移民或逃避

喇沙書院狀元張殷碩稱未有移民打算，「如覺得香港改變了，那便用你的力量改變她，而不是移民或去逃避問題」。英皇書院狀元甘仲軒同樣留港讀醫，現階段未打算移民，但不排除日後會。拔萃女書院狀元冼家朗表示沒打算移民，但會赴英國劍橋大學攻讀人類社會及政治學，有感該校選科較本港的大學更自由，出路較多元化。

何文田迦密中學歷來首名超級狀元曾志鵬（見另稿），擬入讀中大計量金融。他說對香港有強烈歸屬感，加上親友均留港，故此目前「沒有想過去海外發展」。

（DSE放榜）