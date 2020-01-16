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鐵窗下預備DSE 出獄趕及應試 接過成績單 面對社運案

【明報專訊】DSE考生昨日接過成績單後各奔前程，但對考生E（化名）來說，或許是前路茫茫。他因反修例事件身陷囹圄，在中五服刑數月，升中六後因違反監管令，臨DSE開考前再被送回牆內，時為新冠疫情最嚴峻之時，其間他亦確診。在囚時他想起老師的支持，「出冊」後返校完成考試，成績雖未達入大學要求，但總算為中學生涯畫上句號；接踵而來的不是頻撲報校，而是要面對另一單社運案，有心理準備再負刑責。

E在中四遇上反修例運動，先後經歷被捕和受審，2020年升中五迎來疫症，同年被囚數月。升中六重返校園後，他自覺已格格不入，但還是投入學習，笑言中六是他在高中上課最多的一年，由去年9月上學至今年1月。

欣賞通識老師開明 銘記勸喻

E就讀於Band 1中學，自言小學基礎不錯，但升中後逐漸發現不好讀書，中三已追不上進度。他說唯一會挺直腰板時是上通識教育課，欣賞老師思想開明，雙方可溝通，「2019年的大遊行、人鏈（活動）有見過老師」。他也銘記老師勸喻，「叫我不要再這樣衝動，這時勢不適合」。

今年初他違反了監管令被送回牆內數月，當時疫情反覆，為配合隔離安排，他先後被送到3間院所，其間確診。

鐵窗下預備DSE，受第五波疫情影響。院所曾安排老師向E授課，「溫習主科和操卷，但上過兩課後，疫情下也要叫停」，之後再無人督促他溫習。其間他收到英文老師來信，又想起通識老師的支持，「加上沒事可做，就去考考看吧」，出獄後幾乎沒溫書的他硬着頭皮返母校，應考5科筆試。

E身負另一宗已被控的社運案，坦言不太樂觀，「預了要坐牢」。他不時胡思亂想，擔心日後重投社會「不知（社會）如何變，怕自己與外界脫軌」。不過E談到自己對香港的感情，「成世都是香港人，日後繼續留在香港，繼續做個有堅持的人，要擇善固執」。

蛻變計劃籲予機會給出獄青年

協助反修例被捕青年的「Project Change蛻變計劃」的總監麥曉暉表示，在囚期間遇上第五波疫情的考生「更不幸」，又觀察到身負多案的青年面對漫長審訊飽受情緒壓力，「前程不明朗，令他們沮喪」。他鼓勵相關考生無論成績如何，勿自暴自棄，即使在牆內也可培養興趣，及早裝備自己。

麥曉暉說，蛻變計劃今年支援3名青年應考DSE，形容有專人跟進個案下，「考生的規劃都正向些」。他指愈來愈多社運案陸續開審、青年刑滿出獄，呼籲學校和企業多提供機會，助他們重新融入社會。

（DSE放榜）

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