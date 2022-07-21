下肢痙攣飛魚 樂觀迎白眼 寶儀：盼當社工服務病童

別人曾嘲 「不方便就別游水」

寶儀的父親在小時候發燒，他有一次打「退燒針」後，突然再也不能走路。寶儀出生後，家人才知女兒同樣不良於行，遂帶她到遺傳科檢查，惟遲遲未有報告；4年後，弟弟出世被確診下肢痙攣，其後寶儀的診斷結果才出爐，確認該病是遺傳性，「媽媽原想弟弟可照顧姊姊，但弟弟走路更弱，現在大家互相照顧」。

享受在水中可自由暢泳，又透過游泳建立自信，寶儀在去年12月的巴林亞洲青少年殘疾人運動會兩項賽事贏得銅牌。不過，她說成長過程多次受白眼，有一次她參加區隊泳賽，作賽後由媽媽攙扶上看台，怎料保安拋出一句「不方便就別游水啦」；她又回想小四前未試過坐輪椅，家人以「BB車」推她外出，有途人會無故大罵「這麼大個人為何不落地行啊」，惟在媽媽教導下，她沒有反駁。

同學如家人 「我打波他們執波」

第五波新冠疫情在DSE開考前來襲，寶儀的溫習模式也要轉變，她當時常與同學開Zoom一起溫書，各自看着屏幕上的計時器操卷，又說與同學關係形同家人，「體育課不能一起玩，於是我打乒乓波，同學幫我執波，又替我推輪椅，就像屋企人，才會這樣無條件幫你」。

從小踏上不平坦的路，寶儀卻視每次挑戰為鍛煉，她談到不少考生曾被疫情嚇得驚惶失措，人人張羅「走佬袋」以便臨時要到竹篙灣特別試場，寶儀則早已習慣面對突發狀况，「由細到大很多事也先預備好，全家去旅行會預早4至5小時，因為知寄存輪椅耗時；我去比賽也影印針卡多張，怕掃描不到」。她深信樂觀態度可應付一切挑戰，「上天關了一扇門，會開多一扇窗給你，我行動不便但也有長處，遇到困難時轉個方向，相信一定找到一片新景象」。

（DSE放榜）