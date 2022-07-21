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脊髓性肌肉萎縮 5科23分 育姍：堅持到底 不要設框架

【明報專訊】天生患脊髓性肌肉萎縮症，四肢肌肉乏力需以輪椅代步，用力握筆將答案寫在試卷上，林育姗取得中學文憑試（DSE）最佳5科23分，更是全港唯一一名日校考生在綜合科學科取得5**。育姗先天肌力不足，每天需花一小時做物理治療，但備試時間緊湊，她便在「企架」練下肢時，拎着課本一面溫書。她稱，希望修讀生物或化學，成為一名化驗師。

唯一日校考生綜合科學5**

19歲的林育姗就讀於香港紅十字會雅麗珊郡主學校，她在中文、數學必修及延伸單元部分、通識均獲4，英文和綜合科學分別獲得3和5**，以及在應用學習（動物護理）科獲「達標並表現優異（II）」，即等同第4級或以上成績。

喜歡做實驗 盼成化驗師

由於寫字較一般人慢，育姗應考中英文科分別獲得特別加時30%和15%。備戰時，她付出更多努力，一天最長會溫習8小時，做功課會「逼自己寫快一點」訓練書寫速度；在家用「企架」做物理治療時，會一面「企直」訓練雙腿肌肉、一面溫書。

育姗稱，試過沒有動力溫習、想過放棄，但「把口話唔得，隻手都仲溫緊書」，她一想到如放棄便會白費所有努力，便決定堅持下去。

文憑試獲佳績，育姗靦腆地表示很開心，因為喜歡做實驗，她希望能在大學修讀與科學相關的科目，並成為化驗師。

班主任：值得這個好成績

譚銘恩是育姗的班主任，也是其綜合科學科老師，他欣慰地說，任教育姗4年以來，看到她是一名很努力的學生，遇到難題便會「捉住我問」，即使在上網課期間，她也會主動發信息給老師發問，讚她「十分值得（有）這個好成績」。譚老師又稱，患脊髓性肌肉萎縮症的學生因肢體乏力，遇着要操作器材的實驗時，大部分都不能參與，舉例稱利用剪刀和手術刀解剖時十分困難，只能看他示範和需要他人協助。

從沒因病埋怨的育姗表示，在社交平台看到一句語錄「Don't limit yourself, challenge your limits」，鼓勵到自己要突破身體限制，多作不同的嘗試，又寄語其他學生要「踏出第一步，不要設那麼多框架給自己」。

（DSE放榜）

相關字詞﹕紅十字會 物理治療 文憑試

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