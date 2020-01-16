封閉4年 因父「開門」 拒做DSE逃兵 學懂與低潮共存

明報記者 鄧佾文、張煒琳 實習記者 姚超雯、潘明卉、黃嘉妍、李芷珊、楊佩瑩

「16、17歲的時候希望18歲能死去……可能又是覺得自己很沒用。」現年19歲的譚詠聰，手腕的疤痕源於他17歲𠝹手那夜而留下，半年後他服藥自殺，譚父叫救護車將他送院，等上病房之際收到來電，傳來爸爸的哭泣聲，「你幾時可以生性啲呀？你知唔知你嫲嫲啱啱走咗喇」。這份內疚打破了詠聰4年以來的自我封閉，漸漸步出情緒低谷、重拾學業，努力完成今屆中學文憑試（DSE）。雖然不快樂仍會來襲，但詠聰已學懂「如何與必然會出現的不快樂共存」。

被嘲肥仔自卑 不懂溝通爆煲

患邊緣性人格障礙 兩度自殺

就讀東華三院鄺錫坤伉儷中學的詠聰小學時因身形肥胖，經常被同學等嘲笑「肥仔」，一直感到自卑。升中後，他希望繼續與小學玩伴維持友誼，即使平日相處被戲弄也默默忍受，加上面對新環境，不懂跟別人溝通，情緒最終「爆煲」，15歲中二時被診斷患上精神病「邊緣性人格障礙」（患者的自我價值較低，難以控制自己情緒，或有自毁傾向），「我太在意別人如何看我，覺得自己很矮，和別人比較起來很醜、很差」。

父睹子輕生母過身 終捱不住

那段時期詠聰將自己關閉起來，不進食、不洗澡，每星期只上學一兩天。升上高中，詠聰學業開始跟不上，看到其他同學在讀書或體育等範疇都有成就，自己一事無成，便想「了結」自己，𠝹手、服藥。父母當時很擔心，除了不時向學校、社工求助，亦陪伴兒子左右，「我看得出他們想和我談，不斷問我究竟有什麼不開心、可以直接說出來，但我就是不說」。

住院一月 靈藥是醫患同行

詠聰兩年前一次輕生，同日祖母過身，他隔着電話聽到爸爸痛哭，「當時知道爸爸也捱不住了」，他很內疚，開始思考為何自己會變成這樣。其後他被送入醫院約一個月，治療詠聰的並非藥物，而是病人和醫護的同行，他們每日傾談，發現大家都有很多共通點，互相安撫，「覺得不是自己一個人的感覺，他們覺得不開心是很正常，最重要是人無事」，漸漸詠聰走出負面情緒的漩渦，學懂如何面對低潮期及體諒身邊的人。

由病房重返班房，升中五的詠聰開始要備戰DSE，雖有努力溫習，卻感力有不逮。詠聰原本打算棄考，「好擔心成績表出來全部都是U」，但想起祖母去世一事令爸爸情緒崩潰，不希望家人失望，做即使預計成績未如理想，都決定應考，因為不想後悔。

詠聰回想開考首兩三天，面對英文聆聽及數學科，很多題目不懂作答，想過衝出考場。令他繼續留下來完成考試，一半是來自家人、社工、老師等給予的力量，另一半是他願意接受幫助和意見。DSE昨放榜，他希望日後投身護理行業，透過「啟航計劃」（政府資助讀兩年兼讀課程，為有志在社福界護理工作發展的青年人安排聘用和培訓）攻讀相關課程。

回望過去，詠聰很內疚將一直關心他的家人拒諸門外，甚至向他們發脾氣。他近日無意中找到媽媽的日記，才知道當時自己的情緒如何影響家人，「她寫的字令我覺得很對不起、內疚，（媽媽）常常都寫『希望我的兒子不要這樣』、『我只希望和兒子緣分未完時，他可以再次開心』」。

詠聰在視藝科校本評核中，用畫繪畫自己的心路歷程。其中兩幅分別表達面對負面情緒的不同方法，一是繼續沉淪，二是接受他人幫忙，釋放負面情緒，詠聰學會了後者，「世界所有事不會因為你不開心而停止，人人都會不開心，你要看看如何面對」。他鼓勵其他有相同經歷的學生，要支持下去，千萬不要放棄自己的生命。

（DSE放榜）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676