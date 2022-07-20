書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」

青葉料網課帶動練習銷情

「拉勻」移民潮影響

書展今早10時開幕，不少參展商昨日在場內作最後準備，將書籍擺上架。攤位主要銷售補充練習的青葉書局負責人黃泳希表示，不少學生仍在考試，加上近日新冠個案數字維持在每日3000多宗，或影響入場人流，盼毋須蝕本、維持去年六位數字的營業額。他說，移民潮對生意有影響，但因過去一段時間學生主要上網課，家長傾向買更多補充練習讓子女做，預計可「拉勻」移民潮的影響。

網上免費睇 三聯出書載七一習講話

三聯書店市場部經理高先生亦說，不少學生仍在上課，對生意或有影響，但因政府派消費券，盼維持去年的七位數營業額。該攤位有一張展枱專門擺放和領導人有關的書籍，包括國家主席習近平今年七一在第六屆特區政府就職典禮上的發言全文，售價18元，並有八折，他認同發言內容在網上也可看到，但認為仍有人會買書。

明報出版增倪匡書 商務推故宮書

部分出版社在當眼位置擺放熱門人物、景點相關的書籍，例如明報出版社攤位有大量已故作家倪匡的作品，包括《原振俠》、《衛斯理》等，市場經理劉萍表示，今年倪匡的書籍佔據攤位約一成位置，較去年多一倍，但暫難以預計銷情。她說，今年書展不是學生放暑假的時間，但因有推出新書，希望營業額較去年好一些。

藍藍的天有限公司則銷售多本資深傳媒人區家麟的著作，並有展牌推介，包括《潮池》、新書《亂流》等，總編輯伍自禎說，相關書籍都是旅遊書，亦沒有收過貿發局「溫馨提示」要迴避特定書籍，貿發局只是按一貫做法表明不能犯法，亦不擔心被投訴。

商務印書館則推出多本與北京故宮和香港故宮館相關的書籍，包括介紹北京故宮建築、文物和宮廷生活的《故宮三寶》，介紹香港故宮90件文物的《紫禁萬象——故宮文物的故事》，另亦有售價逾兩萬元、共60卷的《故宮全集》等。

貿發局：有投訴會記錄 配合執法

貿發局副總裁張淑芬未有正面回應入場人次及銷情估算，但稱預計消費券會提高市民消費意欲，而港鐵會展站通車亦會帶來人流，對銷情有信心。她又說不會預先審查書籍，若接獲投訴，會先弄清楚參展商是否有帶相關書籍參展，貿發局不能決定書籍是否違法，會記錄投訴，若投訴者決定向執法部門跟進、需要貿發局提供資料，局方會配合。