Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
回歸25年
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2022年7月20日星期三
港聞二
沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場
測量師稱「好開始」 保育發展雙贏
話你知：12地列優先保育 准繳款換私人發展
書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」
《四代香港人》成書15年 再談新一代 呂大樂勉青年：悲觀世界中做過癮事
指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少
書展推薦5歷史文化作家
投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁
憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引
女子打抗生素亡 遺屬質疑耽誤急救
原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集
藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄
遭勸阻醉駕 咬傷推跌同袍 沙頭角指揮官陸振中將停職
夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整
指部分行會成員「記者找不到」 葉劉：將鼓勵主動闡政策
稱違選舉例「大意」 鄧飛入稟求免罰
菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
校巴衝落單車徑25傷 脊傷司機認危駕囚5月
失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚
涉無綫新聞App怪推送 19歲學生被捕
「Q車」車長訓練 港鐵員工遭車門夾斷指
大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資
大灣區GBA新聞：港人在深遇突發困難 可申臨時救助金
灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】添馬台報錯死者數 長者疫亡多咗8倍幾
【Emily】「一人一字」勉勵考生 組合成句
【Emily】立會又漏水 梁君彥上「煲蓋」研究
【Emily】劉頴匡獄中讀書 手寫論文GPA過3.4
【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事
【Emily】老婆英護照無續期 CY話全家無外國籍
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場
測量師稱「好開始」 保育發展雙贏
話你知：12地列優先保育 准繳款換私人發展
書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」
《四代香港人》成書15年 再談新一代 呂大樂勉青年：悲觀世界中做過癮事
指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少
書展推薦5歷史文化作家
投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁
憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引
女子打抗生素亡 遺屬質疑耽誤急救
原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集
藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄
遭勸阻醉駕 咬傷推跌同袍 沙頭角指揮官陸振中將停職
夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整
指部分行會成員「記者找不到」 葉劉：將鼓勵主動闡政策
稱違選舉例「大意」 鄧飛入稟求免罰
菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
校巴衝落單車徑25傷 脊傷司機認危駕囚5月
失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚
涉無綫新聞App怪推送 19歲學生被捕
「Q車」車長訓練 港鐵員工遭車門夾斷指
大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資
大灣區GBA新聞：港人在深遇突發困難 可申臨時救助金
灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】添馬台報錯死者數 長者疫亡多咗8倍幾
【Emily】「一人一字」勉勵考生 組合成句
【Emily】立會又漏水 梁君彥上「煲蓋」研究
【Emily】劉頴匡獄中讀書 手寫論文GPA過3.4
【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事
【Emily】老婆英護照無續期 CY話全家無外國籍
沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場
測量師稱「好開始」 保育發展雙贏
話你知：12地列優先保育 准繳款換私人發展
書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」
《四代香港人》成書15年 再談新一代 呂大樂勉青年：悲觀世界中做過癮事
指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少
書展推薦5歷史文化作家
投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁
憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引
女子打抗生素亡 遺屬質疑耽誤急救
原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集
藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄
遭勸阻醉駕 咬傷推跌同袍 沙頭角指揮官陸振中將停職
夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整
指部分行會成員「記者找不到」 葉劉：將鼓勵主動闡政策
稱違選舉例「大意」 鄧飛入稟求免罰
菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
校巴衝落單車徑25傷 脊傷司機認危駕囚5月
失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚
涉無綫新聞App怪推送 19歲學生被捕
「Q車」車長訓練 港鐵員工遭車門夾斷指
大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資
大灣區GBA新聞：港人在深遇突發困難 可申臨時救助金
灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美
【Emily】添馬台報錯死者數 長者疫亡多咗8倍幾
【Emily】「一人一字」勉勵考生 組合成句
【Emily】立會又漏水 梁君彥上「煲蓋」研究
【Emily】劉頴匡獄中讀書 手寫論文GPA過3.4
【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事
【Emily】老婆英護照無續期 CY話全家無外國籍
prev
next