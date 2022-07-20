指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少

呂大樂認為，移民是生活方式的選擇，明白很多人見到社會環境很多轉變，內心未必舒服而去一個新地方發展，認為這是正常社會現象。被問到移民潮會否影響香港社會保留其核心價值，他認為最重要是「城市本身有否自己的特色」。呂說，身邊有不少內地人在港生活，「神化香港文化的程度，比本地人更甚，可以想像，來或留下都是自我選擇的過程」。他稱其中一個內地朋友在2010年前後來港，此後一直留在香港，正是因為感到在香港定居更自在、找到一些他想要的事；而對方在這裏居住，都希望這些城市本有的特色可以維持。

自言從未想走 對港事事上心

問及有否考慮移民，呂斬釘截鐵道「從來都沒有」。曾在英國牛津大學讀書的他說，作為去旅行的地方，他很喜歡英國，但就學時期的經歷令他感到「detachment（疏離感）好大」；反之香港則是令他事事上心之地，「在香港睇張報紙後，會說『有無搞錯啊』，感覺很不同」。

移民潮以外，香港教育亦是社會關注的議題。呂大樂是學校課程檢討專責小組成員，前年小組發表報告建議保留高中通識科必修，政府其後決定將課程改為公民與社會發展科。回看通識科發展，呂認為該科目有助鼓勵學生關注社會議題、但亦有衍生考試導向問題，又認為作為學科，學生需掌握更多概念。