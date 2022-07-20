《四代香港人》成書15年 再談新一代 呂大樂勉青年：悲觀世界中做過癮事

呂大樂專研香港社會狀况，由一國兩制、到香港各個世代的特徵都有其觀察。在《四代》一書，呂將1920至1930年代出生、經歷戰亂的港人，至「戰後嬰兒潮」（1946至1965年間出生）、面對香港前途談判一代（1966至1975年出生），「戰後嬰兒」的下一代（1976至1990年）出生的香港人，分為4代。每代均有其面對的社會環境，而有相應的價值取向，新一代的面貌同時受上一代影響。他在書中形容，第四代港人的父母強調為子女準備競爭，令子女欠缺個性；第一代則較第二、三代對後輩有更大容忍度，給予空間成長。

「關於《四代》的訪問，我的答案都是反高潮的。如你認真看那本書，文章最初在《明報》刊出，在2004年，最想寫是第一代，最失敗是當時答應了編輯連寫4篇。最初構思好第一及第二代，後來要寫第三及四篇，才有第三及四代。」呂大樂半笑半認真道。

指網絡世代鮮力排眾議

呂：明白壓力大，不「妒嫉」

他說，未再嚴謹劃分後來第五、第六代的時期，但觀察到最新一代人面對兩方面挑戰。其一是他們在網絡時代下長大，「要面對的壓力是超乎想像」。呂舉例，某次與學生閒聊談到電影《十年》，他認為電影應有一些隱喻，而非「畫公仔畫出腸」，因此不喜歡該電影，可是學生一致說喜歡。他對不是有太多學生「有力排眾議的傾向」感失望。他說「明白在某些處境下若要stand out（表現特立獨行）……網上有些說話是可以好難聽的」，形容這種壓力他「一點也不妒嫉」。呂又表示，新世代成長中「客觀環境是很悲觀的世界」，經歷2003年SARS、金融海嘯、近年香港社會事件、新冠疫情等，則是另一挑戰。

呂的父親一輩經歷戰爭，他當時在書中引述父親的話：「當你經歷過更容易令人感到悲觀的環境後，你會懂得在任何情况之下都保持樂觀。你們這一代，其實沒有資格悲觀。」新一代人面對社會環境，同樣湧現「悲觀」情緒。呂大樂認為，新一代面對整個世界、不同制度都有好大挑戰，「要有樂觀情緒可能好難，但如不保持意志上的樂觀，就不會向前行」，勸勉年輕人尋找自己感到舒服、享受的事，「講出來好似好低俗，做人都是求過癮，可找『過癮』的事做」。

各行缺人手 政府卻倡灣區發展

政府近年多談青年政策，呂大樂認為政府要先學會從年輕人的視野及需要出發，認為在香港各個行業均缺人手時，政府卻鼓勵年輕人到大灣區發展，值得思考這是否合理。

通關作例 稱港未正視兩制張力

呂大樂2020年出版《尷尬：香港社會還未進入一國兩制的議題》（下稱《尷尬》），談一國兩制的張力，他認為事隔兩年，港人仍未準備好面對。呂指出，兩制之間確實存在張力，而採取忽視的方式應對，並非實際或建設性的做法，香港社會至今未有真正正視這議題。他舉例，新冠疫情前本港大量內地自由行遊客，為本地社區帶來問題；疫情下各界卻將未來寄託於通關，「是否我們等通關、做回同樣的旅遊業……就可以解決香港的問題呢？但到時會再來一次大家的衝突」。

明報記者 鄭律銘