港聞

港聞二

《四代香港人》成書15年 再談新一代 呂大樂勉青年：悲觀世界中做過癮事

【明報專訊】教育大學香港社會研究講座教授呂大樂為今年書展5名歷史文化推薦作家之一，他最為人熟知的著作之一是2007年出版的《四代香港人》（下稱《四代》），談及香港社會世代輪替停滯的現象，當年引起社會討論。事隔15年，呂大樂再談新一代香港人，他認為年輕人在網絡時代下長大，欠缺「力排眾議」的態度；同時理解新世代成長，面對社會事件及疫情，「客觀環境是很悲觀的世界」，勸勉年輕人尋找自己感到舒服、「過癮」的事去做。

呂大樂專研香港社會狀况，由一國兩制、到香港各個世代的特徵都有其觀察。在《四代》一書，呂將1920至1930年代出生、經歷戰亂的港人，至「戰後嬰兒潮」（1946至1965年間出生）、面對香港前途談判一代（1966至1975年出生），「戰後嬰兒」的下一代（1976至1990年）出生的香港人，分為4代。每代均有其面對的社會環境，而有相應的價值取向，新一代的面貌同時受上一代影響。他在書中形容，第四代港人的父母強調為子女準備競爭，令子女欠缺個性；第一代則較第二、三代對後輩有更大容忍度，給予空間成長。

「關於《四代》的訪問，我的答案都是反高潮的。如你認真看那本書，文章最初在《明報》刊出，在2004年，最想寫是第一代，最失敗是當時答應了編輯連寫4篇。最初構思好第一及第二代，後來要寫第三及四篇，才有第三及四代。」呂大樂半笑半認真道。

指網絡世代鮮力排眾議

呂：明白壓力大，不「妒嫉」

他說，未再嚴謹劃分後來第五、第六代的時期，但觀察到最新一代人面對兩方面挑戰。其一是他們在網絡時代下長大，「要面對的壓力是超乎想像」。呂舉例，某次與學生閒聊談到電影《十年》，他認為電影應有一些隱喻，而非「畫公仔畫出腸」，因此不喜歡該電影，可是學生一致說喜歡。他對不是有太多學生「有力排眾議的傾向」感失望。他說「明白在某些處境下若要stand out（表現特立獨行）……網上有些說話是可以好難聽的」，形容這種壓力他「一點也不妒嫉」。呂又表示，新世代成長中「客觀環境是很悲觀的世界」，經歷2003年SARS、金融海嘯、近年香港社會事件、新冠疫情等，則是另一挑戰。

呂的父親一輩經歷戰爭，他當時在書中引述父親的話：「當你經歷過更容易令人感到悲觀的環境後，你會懂得在任何情况之下都保持樂觀。你們這一代，其實沒有資格悲觀。」新一代人面對社會環境，同樣湧現「悲觀」情緒。呂大樂認為，新一代面對整個世界、不同制度都有好大挑戰，「要有樂觀情緒可能好難，但如不保持意志上的樂觀，就不會向前行」，勸勉年輕人尋找自己感到舒服、享受的事，「講出來好似好低俗，做人都是求過癮，可找『過癮』的事做」。

各行缺人手 政府卻倡灣區發展

政府近年多談青年政策，呂大樂認為政府要先學會從年輕人的視野及需要出發，認為在香港各個行業均缺人手時，政府卻鼓勵年輕人到大灣區發展，值得思考這是否合理。

通關作例 稱港未正視兩制張力

呂大樂2020年出版《尷尬：香港社會還未進入一國兩制的議題》（下稱《尷尬》），談一國兩制的張力，他認為事隔兩年，港人仍未準備好面對。呂指出，兩制之間確實存在張力，而採取忽視的方式應對，並非實際或建設性的做法，香港社會至今未有真正正視這議題。他舉例，新冠疫情前本港大量內地自由行遊客，為本地社區帶來問題；疫情下各界卻將未來寄託於通關，「是否我們等通關、做回同樣的旅遊業……就可以解決香港的問題呢？但到時會再來一次大家的衝突」。

明報記者 鄭律銘

相關字詞﹕尷尬：香港社會還未進入一國兩制的議題 四代香港人 香港書展2022 呂大樂

上 / 下一篇新聞

沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場
沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場
測量師稱「好開始」 保育發展雙贏
測量師稱「好開始」 保育發展雙贏
話你知：12地列優先保育 准繳款換私人發展
話你知：12地列優先保育 准繳款換私人發展
書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」
書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」
指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少
指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少
書展推薦5歷史文化作家
書展推薦5歷史文化作家
投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁
投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁
憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引
憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引
女子打抗生素亡 遺屬質疑耽誤急救
女子打抗生素亡 遺屬質疑耽誤急救
原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集
原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集
藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄
藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄
遭勸阻醉駕 咬傷推跌同袍 沙頭角指揮官陸振中將停職
遭勸阻醉駕 咬傷推跌同袍 沙頭角指揮官陸振中將停職
夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整
夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整
指部分行會成員「記者找不到」 葉劉：將鼓勵主動闡政策
指部分行會成員「記者找不到」 葉劉：將鼓勵主動闡政策
稱違選舉例「大意」 鄧飛入稟求免罰
稱違選舉例「大意」 鄧飛入稟求免罰
菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月
菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
校巴衝落單車徑25傷 脊傷司機認危駕囚5月
校巴衝落單車徑25傷 脊傷司機認危駕囚5月
失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚
失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚
涉無綫新聞App怪推送 19歲學生被捕
涉無綫新聞App怪推送 19歲學生被捕
「Q車」車長訓練 港鐵員工遭車門夾斷指
「Q車」車長訓練 港鐵員工遭車門夾斷指
大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資
大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資
大灣區GBA新聞：港人在深遇突發困難 可申臨時救助金
大灣區GBA新聞：港人在深遇突發困難 可申臨時救助金
灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美
灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】添馬台報錯死者數 長者疫亡多咗8倍幾
【Emily】添馬台報錯死者數 長者疫亡多咗8倍幾
【Emily】「一人一字」勉勵考生 組合成句
【Emily】「一人一字」勉勵考生 組合成句
【Emily】立會又漏水 梁君彥上「煲蓋」研究
【Emily】立會又漏水 梁君彥上「煲蓋」研究
【Emily】劉頴匡獄中讀書 手寫論文GPA過3.4
【Emily】劉頴匡獄中讀書 手寫論文GPA過3.4
【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事
【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事
【Emily】老婆英護照無續期 CY話全家無外國籍
【Emily】老婆英護照無續期 CY話全家無外國籍