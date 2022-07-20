灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美

翻看內地新聞，電動單車自燃意外屢見不鮮，放在車棚中就燒光整棚車，放在走廊就燒通整層樓，最可怕的是在電梯中起火，全部人困在煉獄，因此廣州很多屋苑嚴格限制電動單車進入樓宇。電動單車銷量依然節節上升，千多元人民幣可買到一部，師奶去超市買菜，家長送子女返放學，上班族從屋苑「駁腳」去地鐵站，輕輕一擰手把馬上就到，那種方便的感覺令眾多「騎士」無法放棄，唯有相信自燃是小概率事件，只要泊在戶外、不傷及人命就好。

如怕出事又怕充電保養麻煩，另一選擇是「共享電動單車」，比共享單車稍貴，但用法類似，掃碼就騎走，不同之處在於還車時必須泊在指定位置。廣州市交通運輸部門曾表示，在公共道路上投放的電動單車均為違規車輛，因為未登記上牌，但封閉屋苑、大學範圍內的則可由相關機構自行管理。

記者也騎過這種共享電動單車，部分會配有頭盔，不過多數十分骯髒、難以使用，且這種車時速較慢，「扭盡」都追不上前面的快遞小哥，而且很多時候根本無車，或者是沒有緣分遇上吧。

文：尚東美