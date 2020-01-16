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大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資

【明報專訊】深圳市月初再就穩定經濟增長推出加碼措施，續就減輕企業負擔、加強支持金融、發掘消費潛力、推進文旅恢復、消除物流堵點、加強民生保障提出30項措施，部分措施為此前已推出的「加強版」，亦有新的扶持安排如免費為跨境貨運車輛提供服務。

明報記者 陳子凌

根據深圳市政府印發的《關於紮實推動經濟穩定增長的若干措施》（下稱措施），在減輕企業負擔方面，將大型企業「穩崗返還（政府向不裁員或少裁員企業發還一定比例的失業保險費）」比例由30%提高至50%，此前已按30%比例獲發還保險費的大型企業會及時補足差額。同時，對受疫情嚴重影響，暫時無法正常生產的所有參加社保企業，按每名職工500元（人民幣，下同）標準發放單次補助。

購30萬元以下汽車 只徵50%稅

在發掘消費市場潛力方面，措施提出要繼續推動餐飲業升級、大力培育數字消費、政府增加向中小企業採購比例等。同時，為刺激汽車消費，今年6月1日至12月31日期間買車，售價30萬元或以下，以及汽缸容量兩升及以下的汽車，只徵收50%車輛購置稅。文旅業恢復的措施方面，提出實行旅遊景區門票優惠，除周末及法定節假日外，市、區的國有A級旅遊景區入場票全免，鼓勵私營A級景區門票折扣優惠，政府給予補貼；同時着力引進國際知名品牌展會，對新引進符合條件的展會給予最高500萬元單次獎勵。

延長補貼企業深港跨境運輸費

降低物流成本方面，不乏與香港息息相關的新安排，為穩定支持深港跨境運輸，措施提出深港跨境運輸口岸接駁站和綜合接駁站要免費為跨境貨運車輛提供服務，例如提供休息區，配備座椅、電視、熱水、食物、應急藥物、消毒劑等物資，相關費用由市、區財政各按50%分擔；另外延長深港跨境水路和鐵路運輸資助政策有效期至2022年底，延續補貼物流企業的深港跨境運輸費用。

加強社會保障方面，措施提出支持新市民（新入籍深圳）就業創業，將符合條件的新市民納入創業擔保貸款扶持範圍，可申請最高60萬元的個人創業擔保貸款和最高500萬元的中小企創業擔保貸款，並享有貼息。

自今年3月爆疫以來，深圳市政府已先後推出紓困30條、促消費30條、壯大企業30條等穩增長措施，例如紓困30條主要圍繞房屋租金減免、減輕水電氣費用負擔、暫緩繳納社保等；促消費30條則以促進汽車消費、推動綠色消費為主。

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