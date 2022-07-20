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失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚

【明報專訊】本港失業率持續回落，最新4至6月失業率跌至4.7%，較3至5月失業率下跌0.4個百分點，其中餐飲服務失業率為8.6%，較上次公布跌2.4百分點，藝術、娛樂及康樂活動業失業率為8%，樓房裝飾、修葺及保養失業率為13%，兩組別均下跌2.1百分點。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波估計，下跌受惠於放寬限聚和經濟活動恢復，料失業率今年可回落到4%，惟要回落至疫前的低於3%，則要等通關。

統計處昨日公布最新勞動人口數字，4至6月失業率為4.7%，較3至5月的5.1%下跌0.4個百分點，期內失業人數由19.14萬下跌至17.86萬。失業率由2至4月高位的5.4%連跌兩期，但仍高於去年12月至今年2月的4.5%。同期就業不足率由3.5%下跌至3%，人數則由13.04萬下跌至11.16萬。

近18萬人失業 藝娛裝修零售同跌

第一輪首階段電子消費券於4月7日發放，同月21日亦開始放寬社交距離措施，多個行業4至6月失業率均有改善。與3至5月數據比較，零售、住宿及膳食服務業失業率下跌1.4個百分點至7.4%，其中餐飲服務活動業失業率跌2.4個百分點至8.6%、零售業失業率亦下跌0.8個百分點至6.6%。藝術、娛樂及康樂活動業和樓房裝飾、修葺及保養行業的失業率均錄得2.1個百分點跌幅，分別回落至8%和13%。

勞褔局長孫玉菡表示，經濟活動繼續恢復，料勞工市場短期內會再改善，但幅度取決於本地疫情及環球和本地金融狀况。

中大學者李兆波表示，今次失業率跌幅明顯，因受惠於放寬限聚措施和經濟活動恢復，其中餐飲4月重開晚市對飲食業幫助明顯，活動場所重開令藝術娛樂行業失業率亦有較大跌幅。他認為，政府顧慮防疫對經濟打擊，現時疫情下未有收緊限聚，相信本年內失業率可重見4%水平，但要回落至疫前的低於3%，則要待恢復通關。他又稱，雖然暑假將至，但市場有足夠臨時工作，對失業率影響輕微。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，飲食業4月生意受消費券刺激，5月有母親節效應，生意較佳，達正常情况八成生意，惟六七月生意回落。他希望政府不再收緊限聚，甚至放寬，估計下次行業失業率可再微跌至8%。

舞台藝術業者：大跌僅假象 大量從業員轉行

香港舞台藝術從業員工會理事張惠婷則稱，行業失業率大跌是假象，因大量從業員轉行，自由身工作者大減，現時有公司擔心疫情而不敢貿然請人。張指放寬限聚後演出僅及正常六至七成，觀眾人數慘淡，對業界未來就業情况持觀望態度。

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