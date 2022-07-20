港聞

港聞二

校巴衝落單車徑25傷 脊傷司機認危駕囚5月

【明報專訊】一輛載有55名學童的校巴，去年6月4日在沙田大涌橋路失控撞壆，繼而跌落約3米下的單車徑，釀成25人傷，包括23名學童及1名校巴保母。現年57歲的校巴男司機早前承認一項危險駕駛罪，昨日在區域法院判刑。法官彭中屏斥被告行為鹵莾、自私，置學童的性命於危險中，又形容傷者僅受輕傷「純屬幸運」，判被告囚5個月，停牌18個月，另須參加駕駛改進課程。

官斥高速行車危及學童辜負信任

被告陳金棠（57歲）昨撐拐仗應訊，他案發時為校巴司機。法庭早前押後判刑以索取背景報告，辯方昨引述報告稱，被告在車禍中脊椎嚴重受傷，須扶拐杖行走及定期覆診，連穿襪及更衣都難以自理；他對犯案感難過、懊悔及有強烈罪疚感。

彭官判刑時說，被告在駕駛大型車輛時，以高速越過數輛汽車，更公然忽視交通標誌指示。他作為有逾10年駕駛校巴經驗的專業司機，應知道以時速78公里駕駛，一旦遇危急情况，難以即時減速應對。

彭官續說，校巴上有數十名學童，他們難以判斷被告是否正安全駕駛，而學童和家長均信任被告能安全地接載學童，惟他辜負信任，置學童性命於危險中，「不難想像車上55名學童在事發時有多驚慌」，事件共25人受傷屬加刑因素。彭官接納25人僅受輕傷，但強調這「純屬幸運」。

彭官以9個月監禁為量刑起點，被告認罪獲扣減至6個月，考慮被告肝癌復發等健康問題，以及獲學童家長、校長撰求情信，酌情扣刑1個月，總刑期為5個月。

【案件編號：DCCC 139/22】

相關字詞﹕停牌 區域法院 危險駕駛 校巴 交通意外

上 / 下一篇新聞

沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場
沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場
測量師稱「好開始」 保育發展雙贏
測量師稱「好開始」 保育發展雙贏
話你知：12地列優先保育 准繳款換私人發展
話你知：12地列優先保育 准繳款換私人發展
書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」
書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」
《四代香港人》成書15年 再談新一代 呂大樂勉青年：悲觀世界中做過癮事
《四代香港人》成書15年 再談新一代 呂大樂勉青年：悲觀世界中做過癮事
指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少
指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少
書展推薦5歷史文化作家
書展推薦5歷史文化作家
投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁
投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁
憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引
憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引
女子打抗生素亡 遺屬質疑耽誤急救
女子打抗生素亡 遺屬質疑耽誤急救
原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集
原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集
藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄
藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄
遭勸阻醉駕 咬傷推跌同袍 沙頭角指揮官陸振中將停職
遭勸阻醉駕 咬傷推跌同袍 沙頭角指揮官陸振中將停職
夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整
夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整
指部分行會成員「記者找不到」 葉劉：將鼓勵主動闡政策
指部分行會成員「記者找不到」 葉劉：將鼓勵主動闡政策
稱違選舉例「大意」 鄧飛入稟求免罰
稱違選舉例「大意」 鄧飛入稟求免罰
菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月
菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚
失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚
涉無綫新聞App怪推送 19歲學生被捕
涉無綫新聞App怪推送 19歲學生被捕
「Q車」車長訓練 港鐵員工遭車門夾斷指
「Q車」車長訓練 港鐵員工遭車門夾斷指
大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資
大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資
大灣區GBA新聞：港人在深遇突發困難 可申臨時救助金
大灣區GBA新聞：港人在深遇突發困難 可申臨時救助金
灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美
灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】添馬台報錯死者數 長者疫亡多咗8倍幾
【Emily】添馬台報錯死者數 長者疫亡多咗8倍幾
【Emily】「一人一字」勉勵考生 組合成句
【Emily】「一人一字」勉勵考生 組合成句
【Emily】立會又漏水 梁君彥上「煲蓋」研究
【Emily】立會又漏水 梁君彥上「煲蓋」研究
【Emily】劉頴匡獄中讀書 手寫論文GPA過3.4
【Emily】劉頴匡獄中讀書 手寫論文GPA過3.4
【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事
【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事
【Emily】老婆英護照無續期 CY話全家無外國籍
【Emily】老婆英護照無續期 CY話全家無外國籍