校巴衝落單車徑25傷 脊傷司機認危駕囚5月

官斥高速行車危及學童辜負信任

被告陳金棠（57歲）昨撐拐仗應訊，他案發時為校巴司機。法庭早前押後判刑以索取背景報告，辯方昨引述報告稱，被告在車禍中脊椎嚴重受傷，須扶拐杖行走及定期覆診，連穿襪及更衣都難以自理；他對犯案感難過、懊悔及有強烈罪疚感。

彭官判刑時說，被告在駕駛大型車輛時，以高速越過數輛汽車，更公然忽視交通標誌指示。他作為有逾10年駕駛校巴經驗的專業司機，應知道以時速78公里駕駛，一旦遇危急情况，難以即時減速應對。

彭官續說，校巴上有數十名學童，他們難以判斷被告是否正安全駕駛，而學童和家長均信任被告能安全地接載學童，惟他辜負信任，置學童性命於危險中，「不難想像車上55名學童在事發時有多驚慌」，事件共25人受傷屬加刑因素。彭官接納25人僅受輕傷，但強調這「純屬幸運」。

彭官以9個月監禁為量刑起點，被告認罪獲扣減至6個月，考慮被告肝癌復發等健康問題，以及獲學童家長、校長撰求情信，酌情扣刑1個月，總刑期為5個月。

【案件編號：DCCC 139/22】