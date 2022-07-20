5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周

【明報專訊】新型冠狀病毒在社區蔓延，學校呈報個案隨之上升。衛生防護中心昨日公布7間學校有班別須停課一周，而日前已有班別停課的沙田瀝源邨聖公會主風小學及港九街坊婦女會孫方中小學，共再增3班要停面授課。此外，再有校巴司機及保母染疫，為5日內第二組校巴工作人員檢測陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君評估，現時學校陽性個案與社區個案比例相若，會建議有傳播風險的班別停課，盼不會影響學生上學。
增7校有班別停課一周
本港昨公布新增3256宗新冠病毒陽性個案，有3019宗為本地個案。日前有班級停課的學校中，沙田瀝源邨聖公會主風小學5C班及2B班各有3名學生染疫，兩班須停課一周。衛生防護中心表示，2B班一名學生與同校已停課的3B班一名學生為兄弟，估計因此出現傳播；港九街坊婦女會孫方中小學2B班亦有3名同學染疫須停課，連同日前停課的4C班及6C班，該校最近有9名學生染疫。張竹君表示暫未見爆疫班別間的關聯。
另外，位於銅鑼灣的香港靈糧堂幼稚園，其F1校巴上午班次一名司機及一名保母染疫，涉事班次接載17名來自不同班級的學生，相關學生須停一周面授課。根據教育局《預防2019冠狀病毒病學校健康指引》，校巴司機及隨車人員每天回校前均須完成快速檢測，若陽性須向衛生防護中心呈報。
稱學校陽性比例相若社區
張竹君：沒全校停課硬指標
張竹君稱，現時學校陽性個案與社區個案比例相若，若發現個別班級或有傳播，會建議涉事班級停面授課一周，防止學校出現大型爆發，同時不會影響學生上學；現時在同一上學日，全校師生若有半成人呈報快測陽性，或個別班級有一成學生呈報快測陽性，衛生防護中心會考慮是否需暫停面授課堂。至於校內爆發到什麼程度才建議全校停課，她解釋視乎受影響班級數目、累計染疫人數等因素，形容沒有「一個好硬嘅指標」。
醫管局另公布4名染疫者離世，包括一名96歲、沒接種疫苗的男病人，他有膽囊膽管發炎及腎衰竭病史，6月29日因發燒、咳嗽，經瑪麗醫院急症室入院，核酸檢測呈陽性，Ct值19（病毒量高），後獲處方新冠抗病毒藥。他隨後血液含氧量下跌，最終因病情惡化不治。醫院管理局總行政經理李立業稱，該名死者離世前檢測結果轉陰，但新冠患者在感染期及炎症期間病情會較反覆，形容「轉陰」屬常見。
呼吸系統專科醫生梁子超表示，部分病人即使「轉陰」，不等於新冠病毒觸發的器官發炎或細胞因子風暴反應停止，加上該名死者生前沒接種疫苗，肺部發炎風險亦會增加。他提醒，一些患者完成口服藥療程後，或因免疫力差，不能清除餘下病毒而「復陽」，致再具傳染性，故檢測轉陰亦應小心。
明報記者
（新冠疫情）
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