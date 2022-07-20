5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周

增7校有班別停課一周

本港昨公布新增3256宗新冠病毒陽性個案，有3019宗為本地個案。日前有班級停課的學校中，沙田瀝源邨聖公會主風小學5C班及2B班各有3名學生染疫，兩班須停課一周。衛生防護中心表示，2B班一名學生與同校已停課的3B班一名學生為兄弟，估計因此出現傳播；港九街坊婦女會孫方中小學2B班亦有3名同學染疫須停課，連同日前停課的4C班及6C班，該校最近有9名學生染疫。張竹君表示暫未見爆疫班別間的關聯。

另外，位於銅鑼灣的香港靈糧堂幼稚園，其F1校巴上午班次一名司機及一名保母染疫，涉事班次接載17名來自不同班級的學生，相關學生須停一周面授課。根據教育局《預防2019冠狀病毒病學校健康指引》，校巴司機及隨車人員每天回校前均須完成快速檢測，若陽性須向衛生防護中心呈報。

稱學校陽性比例相若社區

張竹君：沒全校停課硬指標

張竹君稱，現時學校陽性個案與社區個案比例相若，若發現個別班級或有傳播，會建議涉事班級停面授課一周，防止學校出現大型爆發，同時不會影響學生上學；現時在同一上學日，全校師生若有半成人呈報快測陽性，或個別班級有一成學生呈報快測陽性，衛生防護中心會考慮是否需暫停面授課堂。至於校內爆發到什麼程度才建議全校停課，她解釋視乎受影響班級數目、累計染疫人數等因素，形容沒有「一個好硬嘅指標」。

醫管局另公布4名染疫者離世，包括一名96歲、沒接種疫苗的男病人，他有膽囊膽管發炎及腎衰竭病史，6月29日因發燒、咳嗽，經瑪麗醫院急症室入院，核酸檢測呈陽性，Ct值19（病毒量高），後獲處方新冠抗病毒藥。他隨後血液含氧量下跌，最終因病情惡化不治。醫院管理局總行政經理李立業稱，該名死者離世前檢測結果轉陰，但新冠患者在感染期及炎症期間病情會較反覆，形容「轉陰」屬常見。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，部分病人即使「轉陰」，不等於新冠病毒觸發的器官發炎或細胞因子風暴反應停止，加上該名死者生前沒接種疫苗，肺部發炎風險亦會增加。他提醒，一些患者完成口服藥療程後，或因免疫力差，不能清除餘下病毒而「復陽」，致再具傳染性，故檢測轉陰亦應小心。

明報記者

（新冠疫情）