港聞

港聞二

菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月

【明報專訊】新世界發展前執行董事梁仲豪及其妻子的菲傭，在深水灣的獨立屋盜去約200件珠寶首飾，總值逾1400萬元，贓物由菲傭的女親戚幫忙典當，警方在當舖發現可疑紀錄，及後揭發事件。菲傭早前承認6項盜竊罪，被判監4年11個月，律政司認為刑期過輕，提出覆核申請。上訴庭昨日聽取雙方陳辭後表示，原審法官判刑無充分考慮菲傭的罪責和案件的嚴重性，並錯誤扣減刑期，故改判監禁6年4個月，稍後頒下判辭。

上訴庭指原審無充分考慮嚴重性

覆核申請人為律政司長，答辯人NONES Carmelita Galay（47歲）為梁仲豪與妻所聘用的家傭，案件昨由上訴庭法官薛偉成、潘敏琦和彭寶琴審理。

申請方陳辭時稱，原審法官忽略加刑因素和相關罪責，包括答辯人違反誠信，所竊的財物價值愈來愈昂貴，原審法官對其求情給予過多刑期扣減。答辯方表示，原審法官接納答辯人為了籌集母親的醫療費而犯案，控方當時亦無質疑。

原審法官早前判刑時指出，答辯人違反誠信和背叛僱主，並利用另外兩名被告替她典當贓物，惟考慮到首被告求情稱其母親患病和需要金錢，額外減刑。同案兩名被告NONES Maricris Galay（32歲）及ALAGNA Cristina Noble（51歲），為答辯人的侄女及表姊，分別承認4項和6項處理贓物罪，各被判監1年4個月。

【案件編號：CAAR 15/21】

相關字詞﹕上訴庭 刑期覆核 珠寶 盜竊罪 菲傭

上 / 下一篇新聞

沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場
沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場
測量師稱「好開始」 保育發展雙贏
測量師稱「好開始」 保育發展雙贏
話你知：12地列優先保育 准繳款換私人發展
話你知：12地列優先保育 准繳款換私人發展
書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」
書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」
《四代香港人》成書15年 再談新一代 呂大樂勉青年：悲觀世界中做過癮事
《四代香港人》成書15年 再談新一代 呂大樂勉青年：悲觀世界中做過癮事
指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少
指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少
書展推薦5歷史文化作家
書展推薦5歷史文化作家
投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁
投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁
憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引
憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引
女子打抗生素亡 遺屬質疑耽誤急救
女子打抗生素亡 遺屬質疑耽誤急救
原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集
原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集
藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄
藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄
遭勸阻醉駕 咬傷推跌同袍 沙頭角指揮官陸振中將停職
遭勸阻醉駕 咬傷推跌同袍 沙頭角指揮官陸振中將停職
夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整
夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整
指部分行會成員「記者找不到」 葉劉：將鼓勵主動闡政策
指部分行會成員「記者找不到」 葉劉：將鼓勵主動闡政策
稱違選舉例「大意」 鄧飛入稟求免罰
稱違選舉例「大意」 鄧飛入稟求免罰
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
校巴衝落單車徑25傷 脊傷司機認危駕囚5月
校巴衝落單車徑25傷 脊傷司機認危駕囚5月
失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚
失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚
涉無綫新聞App怪推送 19歲學生被捕
涉無綫新聞App怪推送 19歲學生被捕
「Q車」車長訓練 港鐵員工遭車門夾斷指
「Q車」車長訓練 港鐵員工遭車門夾斷指
大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資
大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資
大灣區GBA新聞：港人在深遇突發困難 可申臨時救助金
大灣區GBA新聞：港人在深遇突發困難 可申臨時救助金
灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美
灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】添馬台報錯死者數 長者疫亡多咗8倍幾
【Emily】添馬台報錯死者數 長者疫亡多咗8倍幾
【Emily】「一人一字」勉勵考生 組合成句
【Emily】「一人一字」勉勵考生 組合成句
【Emily】立會又漏水 梁君彥上「煲蓋」研究
【Emily】立會又漏水 梁君彥上「煲蓋」研究
【Emily】劉頴匡獄中讀書 手寫論文GPA過3.4
【Emily】劉頴匡獄中讀書 手寫論文GPA過3.4
【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事
【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事
【Emily】老婆英護照無續期 CY話全家無外國籍
【Emily】老婆英護照無續期 CY話全家無外國籍