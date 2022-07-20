菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月

【明報專訊】新世界發展前執行董事梁仲豪及其妻子的菲傭，在深水灣的獨立屋盜去約200件珠寶首飾，總值逾1400萬元，贓物由菲傭的女親戚幫忙典當，警方在當舖發現可疑紀錄，及後揭發事件。菲傭早前承認6項盜竊罪，被判監4年11個月，律政司認為刑期過輕，提出覆核申請。上訴庭昨日聽取雙方陳辭後表示，原審法官判刑無充分考慮菲傭的罪責和案件的嚴重性，並錯誤扣減刑期，故改判監禁6年4個月，稍後頒下判辭。
上訴庭指原審無充分考慮嚴重性
覆核申請人為律政司長，答辯人NONES Carmelita Galay（47歲）為梁仲豪與妻所聘用的家傭，案件昨由上訴庭法官薛偉成、潘敏琦和彭寶琴審理。
申請方陳辭時稱，原審法官忽略加刑因素和相關罪責，包括答辯人違反誠信，所竊的財物價值愈來愈昂貴，原審法官對其求情給予過多刑期扣減。答辯方表示，原審法官接納答辯人為了籌集母親的醫療費而犯案，控方當時亦無質疑。
原審法官早前判刑時指出，答辯人違反誠信和背叛僱主，並利用另外兩名被告替她典當贓物，惟考慮到首被告求情稱其母親患病和需要金錢，額外減刑。同案兩名被告NONES Maricris Galay（32歲）及ALAGNA Cristina Noble（51歲），為答辯人的侄女及表姊，分別承認4項和6項處理贓物罪，各被判監1年4個月。