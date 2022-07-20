菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月

上訴庭指原審無充分考慮嚴重性

覆核申請人為律政司長，答辯人NONES Carmelita Galay（47歲）為梁仲豪與妻所聘用的家傭，案件昨由上訴庭法官薛偉成、潘敏琦和彭寶琴審理。

申請方陳辭時稱，原審法官忽略加刑因素和相關罪責，包括答辯人違反誠信，所竊的財物價值愈來愈昂貴，原審法官對其求情給予過多刑期扣減。答辯方表示，原審法官接納答辯人為了籌集母親的醫療費而犯案，控方當時亦無質疑。

原審法官早前判刑時指出，答辯人違反誠信和背叛僱主，並利用另外兩名被告替她典當贓物，惟考慮到首被告求情稱其母親患病和需要金錢，額外減刑。同案兩名被告NONES Maricris Galay（32歲）及ALAGNA Cristina Noble（51歲），為答辯人的侄女及表姊，分別承認4項和6項處理贓物罪，各被判監1年4個月。

【案件編號：CAAR 15/21】