夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整

夏寶龍在研討會上表示，全體港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，必須對其勢力堅決打擊、不留縫隙。譚耀宗昨日在港台節目《千禧年代》稱，夏所說的「反中亂港」不是針對意見不同的人，「這些（人）都是要團結的對象」，但若反中亂港背後有西方勢力支撐，則不能接受。

不同意見者「都是團結對象」

港「不能影響內地社會主義」

譚耀宗補充，一國兩制的最高原則是要維護國家主權、安全及發展利益，若主權受破壞或嚴重挑戰，阻礙國家發展，一定不能接受。他又指，中央指出香港要保留並發揮其獨特優勢，維持資本主義制度，但不能影響內地的社會主義制度，兩種制度要互相尊重。他稱，夏的講話提醒大家阻止反中亂港的事情發生，不要參與反中亂港活動。

葉劉淑儀在商台《在晴朗的一天出發》亦指出，「反中亂港」所指是勾結外國勢力者，而不是政見不同的人，因勾結外國勢力是國家大忌，現時因地緣政治影響，不少西方國家針對中國、拉攏盟友，圍堵中國的行為令中國不得不提高警惕。

入議會需擁護共產黨政權？

葉劉：至少要接受

以往的民主派大黨民主黨，未有派人參加去年舉行的立法會選舉，日後會否再參選亦未有答案。譚耀宗被問到民主派是否能調整為「忠誠反對派」，他表示，民主派在新形勢下應考慮調整。葉劉淑儀認為，「愛國者治港」原則已非常清晰，若民主黨要進入議會參與管治，一定要符合該標準。問到是否要擁護共產黨領導下的政權，葉劉淑儀稱，至少要接受，「我估（新思維主席）狄志遠都不是很擁護，但他接受」。