夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整

【明報專訊】國務院港澳辦主任夏寶龍周一在學習貫徹國家主席習近平七一重要講話精神的專題研討會上，提到要警惕反中亂港分子「賊心不死」。全國人大常委譚耀宗及行政會議召集人葉劉淑儀昨日均表示，反中亂港者並非指持不同意見的人，而是勾結外國勢力、在西方勢力支撐下反中亂港者，其中譚耀宗稱，持不同意見或政見沒有問題，大原則應是要守法及熟悉《基本法》。
夏寶龍在研討會上表示，全體港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，必須對其勢力堅決打擊、不留縫隙。譚耀宗昨日在港台節目《千禧年代》稱，夏所說的「反中亂港」不是針對意見不同的人，「這些（人）都是要團結的對象」，但若反中亂港背後有西方勢力支撐，則不能接受。
不同意見者「都是團結對象」
港「不能影響內地社會主義」
譚耀宗補充，一國兩制的最高原則是要維護國家主權、安全及發展利益，若主權受破壞或嚴重挑戰，阻礙國家發展，一定不能接受。他又指，中央指出香港要保留並發揮其獨特優勢，維持資本主義制度，但不能影響內地的社會主義制度，兩種制度要互相尊重。他稱，夏的講話提醒大家阻止反中亂港的事情發生，不要參與反中亂港活動。
葉劉淑儀在商台《在晴朗的一天出發》亦指出，「反中亂港」所指是勾結外國勢力者，而不是政見不同的人，因勾結外國勢力是國家大忌，現時因地緣政治影響，不少西方國家針對中國、拉攏盟友，圍堵中國的行為令中國不得不提高警惕。
入議會需擁護共產黨政權？
葉劉：至少要接受
以往的民主派大黨民主黨，未有派人參加去年舉行的立法會選舉，日後會否再參選亦未有答案。譚耀宗被問到民主派是否能調整為「忠誠反對派」，他表示，民主派在新形勢下應考慮調整。葉劉淑儀認為，「愛國者治港」原則已非常清晰，若民主黨要進入議會參與管治，一定要符合該標準。問到是否要擁護共產黨領導下的政權，葉劉淑儀稱，至少要接受，「我估（新思維主席）狄志遠都不是很擁護，但他接受」。