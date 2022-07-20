港聞

港聞二

藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄

【明報專訊】網民於2019年10月13日發起「18區開花」，多區發生示威衝突。24歲工程師在黃大仙被指藏有雷射筆和索帶，被控公眾地方管有攻擊性武器罪及管有物品意圖損壞財產共兩罪，案件昨於九龍城裁判法院開審。拘捕被告的警員供稱，截查時未記錄被告報稱為工程師。辯方質疑選擇不記錄對被告有利的供辭，警員否認，並稱「就算係工程師，我唔覺得可以喺褲袋拎到雷射筆出嚟」。

被告陸建希，否認於2019年10月13日在港鐵黃大仙站E出口外，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即雷射筆，以及保管一包膠索帶，意圖用以損壞他人財產。

拘捕被告的警員24215供稱，當日港鐵站附近候命，另一警員正截查被告，遂上前協助，其後分別在被告左前褲袋及孭袋內搜出一支雷射筆及一包索帶。警員供稱，查問被告時被告沒正面回答問題，故認為他無合理辯解管有涉案物品，遂拘捕被告。

辯方：係咪唔記錄對被告有利證據？

辯方盤問時指出，被告曾報稱工程師，警員則稱「冇記錄所以冇印象」，辯方質疑「係咪選擇性唔記錄對被告有利嘅證據？」警員否認。辯方又指出，涉案雷射筆從被告孭袋中搜出，而不是左前褲袋，警員24215表示不同意。

警員指雷射筆藏褲袋 錄影會面顯示放袋中

警員15885及19850其後作供，兩人分別記錄被告錄影會面，均顯示雷射筆由被告孭袋中搜出，兩人亦曾處理證物。被告其後裁定表證成立，案件今續。

【案件編號：KCCC 2518/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 索帶 雷射筆 黃大仙 18區開花 反修例事件

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