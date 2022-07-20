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原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集

【明報專訊】前年五一勞動節，工黨及社民連包括李卓人及梁國雄等8人在金鐘遊行，被票控違反當時的4人限聚令。去年判決時裁判官指各人有共同目的，即使分組遊行仍屬同一受禁群組聚集，裁定各人罪成，判囚14天，緩刑18個月。各人不服定罪及刑罰，昨在高院上訴。上訴方提出4項理據，指兩組人分開遊行不屬聚集；黃浩銘以「姜濤誕」為例，質疑人數比本案多數十倍卻無人被票控，「法治去咗邊？」

8名上訴人為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。

代表郭永健、何偉航及麥德正的大律師黃宇逸陳辭，指原審裁判官鄭紀航錯誤詮釋條例中所訂明的「受禁群組聚集」，他以六四維園集會為例，兩組人分別在硬地和草地足球場，雖有共同目的，但兩處相隔一段距離，不可將兩批人視為「一個聚集」。本案而言，8人分成兩組遊行，即使有共同目的，彼此相距1.5米，非同一聚集，亦符合防疫目的，指「物理距離」才是關鍵考慮因素。

黃宇逸續稱，「社民連組」上天橋後刻意遠離「工黨組」，選擇另一遊行路線，即使兩組之間距離曾小於1.5米，僅是瞬間，稱兩組人一直刻意分開，原審裁定8人組成聚集明顯出錯。

稱行使集會權 質疑原審指「無合理辯解」

黃又稱，原審錯誤裁定上訴人「沒有合理辯解參與聚集」，稱各人行使《基本法》及《人權法》保障的和平示威集會權利，又特意採取措施減低傳播風險，包括安排4人一組、保持距離，選擇疫情較穩定才示威，稱「如仍要負上刑責，無法符合相稱性要求」。

無律師代表的黃浩銘自行陳辭稱，社交距離及聚集時間才是疾病的核心，如做足防疫措施，「疾病唔會因為我哋有共同思想、目的而傳染」。若不清不楚，市民或無所適從，在日常生活中追星、拜山等有共同目的的活動都會墮入法網。

黃浩銘質疑歌迷賀姜濤生日 人數更多無票控

黃浩銘庭上展示今年5月1日的《明報》報道，提及男團成員姜濤生日，有歌迷潮湧入銅鑼灣。他稱，人數比起本案多出40至50倍，同日有300多人確診，警方無票控；反之案發時連續12天本地零確診，更在事後4日放寬限聚令至8人上限，他和同案7人卻被票控，質疑「法律又點樣呢？法治又去咗邊？」

他表示，限聚令原意是防疫，「唔係禁止示威、嚴苛地收緊示威人數」，雖律政司常言「你有其他方法表達意見嘅」，但當選擇行使憲制權利，仍望可被尊重。他冀法庭能向港人表示，法庭銳意捍衛終審法院一直對公眾的承諾。聆訊今續，由律政司一方陳辭。

【案件編號：HCMA 187/21】

相關字詞﹕限聚令 工黨 五一勞動節 社民連

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