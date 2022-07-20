女子打抗生素亡 遺屬質疑耽誤急救

死者母：應早注射腎上腺素

醫生一方：引述專家分別不大

死者謝碧琪（終年34歲）2018年10月30日因腹痛入荃灣港安醫院，11月1日用藥後出現呼吸困難、四肢麻痹，其後陷入昏迷，延至11月13日離世。

死者母親陳辭時稱，當日醫院傳來噩耗，「只希望係一場會醒嘅夢」。她續稱，醫護應盡早啟動急診掣，惟直至急診醫生到達時才啟動；又認為應盡快為死者注射腎上腺素，質疑錯過最佳急救時間。死者母親續稱，每名醫護就到達病房及接獲通知的時間，證供不一致，反映他們未有清晰溝通，令人失望。

至於分別代表荃灣港安醫院，以及4名協助搶救的醫生盧乃本、陳宙成、廖頌雅及嚴建明的律師陳辭時，均引述婦產科專家陳亮國的意見，稱醫護盡力急救逾兩小時，死者出現罕見的嚴重藥物敏感導致休克，情况屬不可預計；另停用抗生素益滿治（Invanz），改用另一種抗生素羅氏芬（Rocephin），毋須藥物敏感測試。律師又稱，盧乃本診斷死者患「朱古力瘤」，獲解剖報告及專家證明，專家亦認為治療方案及處理方法合理。

【案件編號：CCDI 901/18】