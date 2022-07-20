港聞

港聞二

女子打抗生素亡 遺屬質疑耽誤急救

【明報專訊】34歲女子於2018年等候切除「朱古力瘤」手術期間注射抗生素，疑出現藥物敏感，心臟一度停頓及陷入昏迷，13天後不治，死因庭昨結案陳辭。家屬陳辭時稱，對醫護搶救一塌糊塗極度悲憤，並指醫護應盡早啟動急診掣（Code blue）及為死者注射腎上腺素。代表涉案4名醫生的律師陳辭則引述專家，指出就算為死者注射腎上腺素，結果分別不大，認為陪審團應裁定死者死於不幸。案件今續，死因裁判官何俊堯將繼續引導陪審團。

死者母：應早注射腎上腺素

醫生一方：引述專家分別不大

死者謝碧琪（終年34歲）2018年10月30日因腹痛入荃灣港安醫院，11月1日用藥後出現呼吸困難、四肢麻痹，其後陷入昏迷，延至11月13日離世。

死者母親陳辭時稱，當日醫院傳來噩耗，「只希望係一場會醒嘅夢」。她續稱，醫護應盡早啟動急診掣，惟直至急診醫生到達時才啟動；又認為應盡快為死者注射腎上腺素，質疑錯過最佳急救時間。死者母親續稱，每名醫護就到達病房及接獲通知的時間，證供不一致，反映他們未有清晰溝通，令人失望。

至於分別代表荃灣港安醫院，以及4名協助搶救的醫生盧乃本、陳宙成、廖頌雅及嚴建明的律師陳辭時，均引述婦產科專家陳亮國的意見，稱醫護盡力急救逾兩小時，死者出現罕見的嚴重藥物敏感導致休克，情况屬不可預計；另停用抗生素益滿治（Invanz），改用另一種抗生素羅氏芬（Rocephin），毋須藥物敏感測試。律師又稱，盧乃本診斷死者患「朱古力瘤」，獲解剖報告及專家證明，專家亦認為治療方案及處理方法合理。

【案件編號：CCDI 901/18】

上 / 下一篇新聞

沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場
沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場
測量師稱「好開始」 保育發展雙贏
測量師稱「好開始」 保育發展雙贏
話你知：12地列優先保育 准繳款換私人發展
話你知：12地列優先保育 准繳款換私人發展
書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」
書展開鑼 書商憂學生未放假損銷情 貿發局稱樂觀 推區家麟新書攤位：無收到「溫提」
《四代香港人》成書15年 再談新一代 呂大樂勉青年：悲觀世界中做過癮事
《四代香港人》成書15年 再談新一代 呂大樂勉青年：悲觀世界中做過癮事
指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少
指80年代移民潮多「太空人」 呂料今次回流者少
書展推薦5歷史文化作家
書展推薦5歷史文化作家
投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁
投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁
憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引
憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引
原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集
原審指「共同目的」違限聚 工黨社民連上訴 分兩組遊行 爭議不算聚集
藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄
藏雷射筆索帶案 供辭無提被告任工程師 警員否認選擇性不記錄
遭勸阻醉駕 咬傷推跌同袍 沙頭角指揮官陸振中將停職
遭勸阻醉駕 咬傷推跌同袍 沙頭角指揮官陸振中將停職
夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整
夏寶龍促防反中亂港 譚耀宗：非針對異見者 稱民主派新形勢下應調整
指部分行會成員「記者找不到」 葉劉：將鼓勵主動闡政策
指部分行會成員「記者找不到」 葉劉：將鼓勵主動闡政策
稱違選舉例「大意」 鄧飛入稟求免罰
稱違選舉例「大意」 鄧飛入稟求免罰
菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月
菲傭偷1400萬元飾物 加監至6年4月
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
校巴衝落單車徑25傷 脊傷司機認危駕囚5月
校巴衝落單車徑25傷 脊傷司機認危駕囚5月
失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚
失業率降至4.7% 餐飲跌最多 學者稱復疫前水平需通關 黃家和籲再放寬限聚
涉無綫新聞App怪推送 19歲學生被捕
涉無綫新聞App怪推送 19歲學生被捕
「Q車」車長訓練 港鐵員工遭車門夾斷指
「Q車」車長訓練 港鐵員工遭車門夾斷指
大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資
大灣區GBA新聞：深圳加碼穩經濟 涵金融民生 A級旅遊景區免入場費 予跨境貨運司機免費物資
大灣區GBA新聞：港人在深遇突發困難 可申臨時救助金
大灣區GBA新聞：港人在深遇突發困難 可申臨時救助金
灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美
灣區手記：小心騎「驢」 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】添馬台報錯死者數 長者疫亡多咗8倍幾
【Emily】添馬台報錯死者數 長者疫亡多咗8倍幾
【Emily】「一人一字」勉勵考生 組合成句
【Emily】「一人一字」勉勵考生 組合成句
【Emily】立會又漏水 梁君彥上「煲蓋」研究
【Emily】立會又漏水 梁君彥上「煲蓋」研究
【Emily】劉頴匡獄中讀書 手寫論文GPA過3.4
【Emily】劉頴匡獄中讀書 手寫論文GPA過3.4
【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事
【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事
【Emily】老婆英護照無續期 CY話全家無外國籍
【Emily】老婆英護照無續期 CY話全家無外國籍