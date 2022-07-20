港聞

港聞二

憂學生挑戰校裙校褲 朱國強冀教局指引

【明報專訊】就男生挑戰不准男同學留長髮校規，教育界立法會議員朱國強稱，如學生就男女髮型、校裙校褲等校規提出要求，會對學校管理造成一定挑戰，冀教育局提供指引。有曾處理類似事件的中學校長稱，教育界在男女生校園平權議題上欠討論，學校有很多技術問題要處理，形容校方有難處。

朱：移風易俗非一日可期

朱國強稱，社會普遍共識認為男生需蓄短髮，學校規管髮長並非歧視，而是令學生明白社會風俗，校規施加的限制亦是來自社會人士對學校及學生的觀感，形容「移風易俗不是一天可以做成」。朱稱欣賞男生勇於表達，惟學校始終為學習的地方，冀同學心思放在學習，而非着力關心儀容權益。

直資學校議會主席陳狄安稱，大部分學校制定管理儀容校規時均以整潔及樸素角度出發，強調規定男生蓄短髮的同時，女生留長髮亦規定須綁起，學校宗旨只為學生方便打理，並非按性別設限。

有女生拒用女廁

學校設性別友善廁

有中學校長向本報稱，曾任教的學校有女學生拒絕穿校裙及使用女廁，最終校方諮詢專家意見後，決定個別容許女生穿褲上學，並在校內設立性別友善廁所。他形容並非每間學校校情及資源均容許同等做法，校方有很多「技術問題」要處理，如需衡量家長意見、學生是否接受、學校宗教等，不能盲目以「平權」為由接納學生所有要求。

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