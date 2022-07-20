投訴禁男生長髮校規歧視 平機會受理 男生：勢推全港學校廢除髮禁

校方：已交平機會處理 不回應

東華三院黃笏南中學回覆，事件已交平機會處理，現沒進一步回應。該校稱，校規目的旨在協助學生建立良好生活習慣及健康形象，培養學生為未來投入社會作好準備，學校按此宗旨檢視對學生儀容服飾的要求。平機會表示須遵守保密和需要知情原則，因此不透露是否收到某些查詢或投訴，以及相關詳情。

中五生林澤駿昨在Instagram發文及短片，表示自立法會前議員梁國雄就男囚犯剪短髮規定司法覆核案頒布陳辭後，已思考學校不准男同學留長髮是否違法，已向平機會投訴學校不允許男生留長髮違反《性別歧視條例》，投訴獲接納並獲安排調停。

林澤駿在帖文質疑，男生留長髮不會損害校譽，又提到學校或以「不整潔」為由禁男生長髮，反問「大多女生也留長髮，還不是好好的嗎？」

留髮面臨停學 稱被迫剪短

林澤駿接受本報訪問表示，若男同學髮長過耳或眼眉，學校會要求剪短，若不服從可能會被警告或記缺點，做法對男同學造成壓力，令部分同學不滿。帖文提到，一個半月前「被威脅」若不剪髮，會被禁參與學校活動或停學，自己在壓力下被迫剪髮。

林澤駿表示，自高中開始探索性別，形容自己性別認同「較偏向中性少少」， 「不想出到社會還是咁『男仔』的形象」。他說，曾向學校表達想法，校方表示理解，但不准留長髮，訓導主任及副校長曾以「會影響學校聲譽」為由解釋為何不准男生留長髮。

他說，站出來是希望大眾思考學校要求男生剪短髮是否不合理及不合時宜，亦盼藉輿論壓力，「希望學校同全港學校認識到這是很嚴肅的問題，不是一句影響校譽就可掩過」。他冀有相同苦惱的男同學，亦循平機會求助。

長毛梁國雄就要求男囚犯剪短髮規定司法覆核，質疑懲教署歧視男犯，一度勝訴，其後署方上訴得直，終審法院前年11月一致裁定梁上訴得直，認為署方做法違反《性別歧視條例》。

湯家驊：倘無特別理由校方或違例

資深大律師湯家驊指，要構成違反性別歧視，須證明一方基於性別不同而對男女有不同處理方法。他認為按梁國雄案例，相信學校有可能構成違例，除非學校有特別理由對男女頭髮有不同處理方法。平機會沒回應該校不准男同學留長髮是否違反條例。