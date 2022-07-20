測量師稱「好開始」 保育發展雙贏

何鉅業：北都可參考原址換地保育

何鉅業稱，政府以非原址換地方式保育歷史建築個案至今仍甚少，當中包括景賢里及甘道23號大宅；至於具高生態價值的土地，則以沙螺洞為首個非原址換地的項目，證明換地方式可行，認為新一屆政府視乎市場意向，以此方式批出更多項目，不過大前提是「有地可換」。他又表示，政府擬收回北部都會區約700公頃魚塘及濕地，但規模遠較12個優先保育地點為大，若全數用公帑收地金額過於巨大，加上「逐塊地收又有排拖」，認為政府可以成立專責部門，接受申請及審批以非原址換地，亦可加快收回土地。

環團倡濕地地積比轉換發展商項目

綠色力量副主席、香港濕地保育協會主席文志森認為，除了非原址換地，政府更可考慮將北部都會區的濕地地積比，轉換到私人發展商持有的項目，亦是可行辦法。

有「蜻蜓天堂」美譽的沙螺洞保育拉鋸逾40年，持有沙螺洞發展有限公司的方氏家族是本港老牌地產商，於1979年近9000萬元買入沙螺洞逾九成業權，方氏家族在港參與的發展項目包括尖沙嘴星光行、西貢清水灣道壁屋以及上環億利商業大廈等。方松鏗為公司董事，數年前曾表明沙螺洞項目拖延多年，不滿政府未提出實質方案，曾表示有意退場。