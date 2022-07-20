沙螺洞換地保育 發展商補價10億 20公頃換政府50公頃 船灣地可建私人高球場

政府昨宣布，前日與沙螺洞發展公司就非原址換地簽立換地文件，政府以市價批出大埔船灣已修復堆填區內一幅土地，換取發展公司交還沙螺洞合共逾50公頃的私人土地及毗鄰政府土地。有環團及測量師均認為是好開始，又認為北部都會區的擬規劃作濕地公園的土地，亦可以此方式換地，達到保育及發展雙贏局面（見另稿）。

不包荒廢村屋 仍有小量私人地未收

政府去年2月批准沙螺洞非原址換地，事隔近1年半完成程序，有知情人士稱，發展公司持有沙螺洞約20公頃土地，大部分為農地，政府以收回農地的金額作補償，發展公司仍要為船灣土地補地價。政府最初評估補地價金額達數十億元，發展公司認為過高，雙方多輪磋商，最後政府同意下調金額至逾10億元。

據了解，發展商交出的沙螺洞用地不包括鄉村式地帶內荒廢的村屋，因此於收地後沙螺洞仍有小部分土地為私人地。

現時綠色力量獲環保署轄下的鄉郊保育資助計劃撥款資助，於沙螺洞部分土地推行保育計劃，新一期計劃今年4月1日，至2024年3月31日，涉撥款約1000萬元，包括於當地復育生態池塘和人工沼澤、復耕等。

政府：具極高生態價值 劃分生境區域

政府發言人昨表示，沙螺洞將推行積極的生境管理措施，包括保護重要生境、修復荒廢農地、提高次生林地價值、清除外來物種等，以提升生境質素，並增加生物多樣性。政府亦會按需要提供合適公共設施，例如低碳排放廁所。

基於沙螺洞極高生態價值，政府稱會在保育和便利公眾享受大自然之間取得平衡，包括適當人流控制，稱未來到訪沙螺洞途徑將以步行為主，區內設立步道及指示系統，劃分不同生境區域，以減少人為活動對該處生態影響。

環評已通過 高球場隨時動工

政府批出的船灣堆填區，於1995年修復，佔地約50公頃，現時是高爾夫球練習場。2017年政府同意非原址換地後，沙螺洞發展公司於2019年提交環評報告，提出興建一個約53公頃的18洞高爾夫球場，當時評估料於2023年竣工，而該份環評已獲通過，隨時可以動工。

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