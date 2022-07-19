【Emily】黎棟國勵德邨地辦開幕

黎sir致歡迎辭時話，新一屆立法會有40個議員由選委會產生，但議員都好重視地區工作，「只要各位街坊有求，我必有所應」，並希望街坊指導佢哋。

鄧炳強麥美娟撐場

新民黨主席、行會召集人葉劉淑儀喺開幕禮話，自己對勵德邨特別有感情，因為素來都係佢選區，直到2021年選區改劃，但該黨嘅李文龍仍留喺當區。佢又半開玩笑話，附近勵德邨與上林地區污水病毒檢測量相對較高，除咗居民要注意，黨友都係時候要開工做嘢。地辦開幕禮仲請到保安局長鄧炳強、民政及青年事務局長麥美娟做嘉賓。

提到葉太，佢喺書展都不時有作品推出，今年有新作，包括《笑看風雲》及Regina's English Works for You 6，分別收錄佢喺中英文傳媒刊登嘅文章。葉太今次獲另一行會成員任志剛幫佢寫中文書嘅序，英文書就有前刑事檢控專員江樂士寫序，下周仲會同任總喺書展搞座談會，同讀者見吓面。而黎sir都有新書《過你一棟》。