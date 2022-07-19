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2022年7月19日星期二
港聞二
劉宇隆冀3歲以下9月可打針 盼冬季前兩針接種率六成 認「好大挑戰」
有家長憂影響發育 未擬安排孩子打針
九龍塘幼園群組多7生 兩班傳播停課 何栢良倡下學年撤中學生快測要求
多3長期病患染疫者亡 兩人送院時心肌梗塞
快艇船家遭車葉劏腹亡 為救人出事
羊村控方結案：法庭需思23條立法背景 引1868年英案例 稱煽動罪幾乎等同叛國罪
稱只需證被告悉刊物可煽動 「不諳中文派港獨傳單」無罪
受傷野豬闖救護站 漁署「人道處理」
突昏迷撼前車 司機不治
夾公仔機舖裁非娛樂場 律政司上訴：涉運氣令人歡愉 店方：用以賣物 與扭蛋機無異
女子打兩抗生素後亡 法醫：難斷哪種致過敏
綠置逾200貨尾 輪公屋者可申
50食油47驗出污染物 六成含致癌物 消委稱不理想 食安中心：正常食用無損健康
有益不飽和脂肪酸 芥籽葵籽多椰油最少
投訴外賣平台升36% 有外賣自取打折貴過堂食
小說版《幻愛》書寫屯門獲書展推介 「離港會失在地感」 蔣曉薇：留下，負重寫深刻作品
稱毋須碰敏感題材 時代可練讀者詮釋力
書展薦25「城市書寫」精選
稱控方違諾續控 藏伸縮棍青年上訴 律政司：僅曾稱「準備接受」守行為 沒明確承諾
7人涉尖沙嘴暴動受審 警檢餐券 官質疑與案關係
大灣區GBA新聞：深二手樓成交挫65% 15年最差 上半年廣州亦挫44% 有業主兩周7減價
大灣區GBA新聞：東莞五鬆調控 主城區外28鎮街停限購
大灣區GBA新聞：廣州次輪賣地 14幅11成交
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【Emily】HKTVmall辦公室員工 可每周兩天在家工作
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【Emily】黎棟國勵德邨地辦開幕
【Emily】自稱喺「荔枝山莊」 胡志偉招筆友
【Emily】林定國「過」字贈考生 張國鈞轉載老細帖
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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