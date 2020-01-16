大灣區GBA新聞：廣州次輪賣地 14幅11成交

一幅叫價到頂要抽籤 7幅底價成交

11幅成交地皮當中，除了一幅要抽籤，另有3幅溢價成交，7幅底價成交。從成交結果看，是次保利一口氣拿下3幅地皮，分別位於南沙、黃埔及荔灣，總斥資48.81億元，成為最大贏家；越秀、廣州寶信、珠江實業等內房也各有所獲。至於流拍的3幅土地，分別位於天河區育新街、白雲區小坪村和增城區中新鎮。

今次賣地總面積146.57萬平方米，總起拍價約253億元，14幅地皮中，有3幅位於花都區；荔灣區、海珠區、白雲區、天河區各有兩幅；南沙區、黃埔區、增城區則各有一幅。其中，位於天河區的燕塘地起拍價為70.6億元，是本次底價最高的地皮。

值得注意的是，廣州第二批集中供地簡化了競拍規則，僅得一幅地皮保留「競價+競自持+搖號」模式，其餘13幅地皮均直接採取「競價+搖號」方式。「競自持」是指地產商自行持有一部分單位只租不售，之前賣地是當競價達到上限，便要比併地產商自持單位比例多寡，不分高下才進入抽籤環節。雖然自持單位仍屬於地產商資產，但不能出售，變相減慢變現，自持比例愈高，對資金周轉影響愈大。

今年5月廣州首輪集中供地，18幅地皮有17幅順利交易，其中15幅以底價成交，兩宗溢價成交，總成交額超過341億元。