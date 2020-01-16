大灣區GBA新聞：深二手樓成交挫65% 15年最差 上半年廣州亦挫44% 有業主兩周7減價

明報記者 陳子凌

據深圳市房地產信息平台數據，上半年深圳二手樓僅成交9965套，按年大跌近65%，是自2007年同期以來最差；一手樓方面，上半年合計成交16,126套，按年減少38.3%，為2019年同期以來最差；成交面積170.83萬平方米，按年亦減少33.1%。

一手樓成交 廣深同跌約三成半

中國城市經濟專家委員會副主任宋丁表示，今年上半年深圳二手市道全程低迷，五一節後雖然小幅回升，但遠不能與去年相比，所以上半年成交大跌是意料中事。數據顯示，今年頭4個月深圳二手樓月度成交量不足2000套，分別為1557套、872套、1117套及1860套，5月及6月略有起色，成交分別增至2318套和2241套。

廣州市的樓市銷情也沒好上多少。廣州中原研究發展部數據反映，上半年廣州一手樓成交39,618套，按年下跌35%，低於2019年同期；二手樓成交42,002套，按年下降44.2%，為3年來最差。廣州中原研究發展部指出，今年上半年業主延續去年底的悲觀情緒，叫價持續於低位調整，但市場已轉變為買方主導，有業主兩周內連續減價7次，比最初開價便宜11萬元，已略低於市價，但單位仍無人問津。

專家料一線城市政策續微調為主

廣州中原研究發展部亦預計，下半年廣州調控政策放鬆可能性不高，但隨着經濟轉好，官方改善對房地產市場的管理，預期買家將加速回流，帶動市場走出低迷。此外，目前廣州改善生活型和中高檔次需求已逐漸回升，買家上半年因期盼政策鬆綁而過度觀望的情况可望慢慢轉淡，下半年重新抓緊入市時間。中國指數研究院指數事業部市場研究總監陳文靜也認為，下半年在房住不炒的底線思維下，各地調控或將進一步鬆綁，不過一線城市需求仍在，因此政策調控會較為謹慎，預計繼續以微調為主。