7人涉尖沙嘴暴動受審 警檢餐券 官質疑與案關係

被告依次為馬孝文（25歲）、鄭智健（22歲）、吳柏熹（22歲）、譚煒誠（23歲）、楊梓信（22歲）、陳振華（30歲）、陳嘉（32歲）、林祖童（22歲）。同案被告鄭智健（22歲）早前承認暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪，還押候判。

7人同被控於2019年8月11日，在尖沙嘴柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。其中馬孝文、陳嘉、林祖童分別被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉及管有雷射筆及芥末水劑。

控方開案陳辭指出，案發日傍晚約6時半，約2000名示威者在案發地點集結，築起路障，並以雷射筆照向尖沙嘴警署。近7時，有人使用彈弓將物品射向警署，並投擲磚頭等，警方遂發射布袋彈，其後有人向警署的行車入口擲汽油彈，擊中一名男警，致其雙腳二級燒傷。

有被告涉持催淚劑 可刺激皮膚呼吸道

7時半後，警方在警署與柯士甸道交界設防線，在警告後沿彌敦道向尖沙嘴碼頭推進及拘捕各被告，分別帶到尖沙嘴警署和新屋嶺扣留中心，各人身穿黑色衣物，攜有頭盔、防毒面具、手套、雷射筆、護目鏡、對講機等。警方檢取林祖童身上的灰色噴壼，經檢驗證實內含異硫氰酸烯丙酯，是一種催淚劑，容易刺激皮膚、眼部和呼吸道。審訊今續。

【案件編號：DCCC 22/21】

（反修例風暴）