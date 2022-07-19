稱控方違諾續控 藏伸縮棍青年上訴 律政司：僅曾稱「準備接受」守行為 沒明確承諾

上訴人為楊天聰（案發時18歲）。前年7月22日，時任署理主任裁判官溫紹明以內地生李丹石在中大畢業禮揮刀案作比較，稱本案更值得考慮讓被告自簽守行為和撤控。律政司同年9月去信辯方，提到準備接納以2000元簽保守行為處理及一系列條件，惟27小時後通知辯方改變立場，並於一個月後表明提告。

上訴方：聞所未聞 影響司法公信

上訴方大律師關百安昨陳辭稱，本案情况聞所未聞，向資深大狀請教亦無人遇過，強調政府高官對一般市民作出的陳述，「有一個公眾利益要求政府遵守承諾」。至於簽保守行為的討論，一般而言都是控辯雙方保密進行，法庭不會知悉，機制數十年來行之有效，是次律政司的做法或起漣漪效應。

上訴方指出，辯方在兩種情况下可申請永久擱置聆訊：一、被告無法獲得公平審訊；二、即使獲公平審訊，但當中出現濫用司法程序，影響公眾對司法公正的信心。上訴方認為，在本案所涉的第二種情况，辯方沒有舉證責任，惟原審裁判官誤以為辯方有舉證責任而拒絕申請。

上訴方又稱，案發時社會極之紛亂，暴動不時發生，理解律政司為何採取強硬態度，然而上訴人並非身在暴動現場，僅獨自在公園，所涉罪行不如謀殺般嚴重，律政司不值得因本案「影響公眾對律政司同司法制度嘅信心」。

律政司：失望不等同利益受損

律政司一方回應稱，律政司不曾明確地作出「不會起訴」的承諾，回信僅提到「準備接受」辯方所提的簽保守行為方式，並附帶4個先決條件：被告須自簽2000元守行為1年、承認所有案情、沒收涉案伸縮棍、不作訟費申請，因此與「絕不起訴」有一段距離。此外，律政司在27小時後已通知辯方改變立場，強調律政司並無惡意（bad faith）。律政司又引述案例稱，單單失望不等同利益受損，強調被告利益並無受損，上訴方理據薄弱。

【案件編號：HCMA 450/21】

明報記者

（反修例風暴）