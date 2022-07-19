稱毋須碰敏感題材 時代可練讀者詮釋力

自我審查瓦解信任 惟留港要保持自覺

自幼喜歡看書的蔣曉薇說，看書時感到最自由。談到自我審查時，她不諱言審查是在瓦解對人的信任及對真善美的追求，但若選擇留港要保持自覺。她說，作家最想持守的並非完全的自由，而是書寫時能否呈現大時代下小人物的生存掙扎。她以韓國電影《上流寄生族》為例，電影並非直接針對當權者，但仍可見到在貧富面前為了私慾鬥爭的人性，她認為這類作品具有永恆性，盼寫出這些「大眾的共同感受」。她最關心人的生存狀態、軟弱、私慾、罪惡及在不公義社會下面對的傷害，盼可描寫在這裏的小人物及與大家共同生活的動物。

她透露，最近在寫有關野豬的作品，因見到牠們生存空間不斷壓縮，「我們不會影響任何決策，我們不是社會上的富裕或特權階層，只可以我們（作家）的語言及文字去寄投、呈現大眾的心理特質、整個社會的共同面貌」。

她認為，文學最重要是故事好看，可觸動人心，「文學的力量是帶着讀者往作者的情感走一趟，像進入其世界，回到現實，心裏有種力量。如果一個作品，可以讓我感到被觸動，會像一個『破口』，（讓人）有期盼的出口，在一個壓抑的社會有人明白，那也是文學的力量」。

書商被拒展 不利推廣閱讀

對於今年書展有參展商被拒參展，她認為不利於書展市場，「最終在書展當中的都是大型出版社，（出版社）也只是在推廣自家推出的書，那不是向外流動，在閱讀推廣的意義上是無益的」。她認為有意買書的市民會往外尋，例如她自己為支持本地出版尤其小型出版社，平日會到獨立書店買書，不一定在書展買書，「既然你是『大台』做不到，那我就向外尋找，又或者最終大家會去『博客來』」。