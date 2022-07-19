港聞

港聞二

稱毋須碰敏感題材 時代可練讀者詮釋力

【明報專訊】《港區國安法》實施至今逾兩年，香港社會有着改變。蔣曉薇說，創作時會面對自我審查，舉例有舊作去年再版，新版已修正部分字眼；又形容「不選擇某些題材去寫已是很大的傷害，自己已切去一半，要自我閹割」。但她同時認為，毋須刻意觸碰一些敏感題材，這時代可訓練讀者詮釋作品的能力。

自我審查瓦解信任 惟留港要保持自覺

自幼喜歡看書的蔣曉薇說，看書時感到最自由。談到自我審查時，她不諱言審查是在瓦解對人的信任及對真善美的追求，但若選擇留港要保持自覺。她說，作家最想持守的並非完全的自由，而是書寫時能否呈現大時代下小人物的生存掙扎。她以韓國電影《上流寄生族》為例，電影並非直接針對當權者，但仍可見到在貧富面前為了私慾鬥爭的人性，她認為這類作品具有永恆性，盼寫出這些「大眾的共同感受」。她最關心人的生存狀態、軟弱、私慾、罪惡及在不公義社會下面對的傷害，盼可描寫在這裏的小人物及與大家共同生活的動物。

她透露，最近在寫有關野豬的作品，因見到牠們生存空間不斷壓縮，「我們不會影響任何決策，我們不是社會上的富裕或特權階層，只可以我們（作家）的語言及文字去寄投、呈現大眾的心理特質、整個社會的共同面貌」。

她認為，文學最重要是故事好看，可觸動人心，「文學的力量是帶着讀者往作者的情感走一趟，像進入其世界，回到現實，心裏有種力量。如果一個作品，可以讓我感到被觸動，會像一個『破口』，（讓人）有期盼的出口，在一個壓抑的社會有人明白，那也是文學的力量」。

書商被拒展 不利推廣閱讀

對於今年書展有參展商被拒參展，她認為不利於書展市場，「最終在書展當中的都是大型出版社，（出版社）也只是在推廣自家推出的書，那不是向外流動，在閱讀推廣的意義上是無益的」。她認為有意買書的市民會往外尋，例如她自己為支持本地出版尤其小型出版社，平日會到獨立書店買書，不一定在書展買書，「既然你是『大台』做不到，那我就向外尋找，又或者最終大家會去『博客來』」。

上 / 下一篇新聞

劉宇隆冀3歲以下9月可打針 盼冬季前兩針接種率六成 認「好大挑戰」
劉宇隆冀3歲以下9月可打針 盼冬季前兩針接種率六成 認「好大挑戰」
有家長憂影響發育 未擬安排孩子打針
有家長憂影響發育 未擬安排孩子打針
九龍塘幼園群組多7生 兩班傳播停課 何栢良倡下學年撤中學生快測要求
九龍塘幼園群組多7生 兩班傳播停課 何栢良倡下學年撤中學生快測要求
多3長期病患染疫者亡 兩人送院時心肌梗塞
多3長期病患染疫者亡 兩人送院時心肌梗塞
快艇船家遭車葉劏腹亡 為救人出事
快艇船家遭車葉劏腹亡 為救人出事
羊村控方結案：法庭需思23條立法背景 引1868年英案例 稱煽動罪幾乎等同叛國罪
羊村控方結案：法庭需思23條立法背景 引1868年英案例 稱煽動罪幾乎等同叛國罪
稱只需證被告悉刊物可煽動 「不諳中文派港獨傳單」無罪
稱只需證被告悉刊物可煽動 「不諳中文派港獨傳單」無罪
受傷野豬闖救護站 漁署「人道處理」
受傷野豬闖救護站 漁署「人道處理」
突昏迷撼前車 司機不治
突昏迷撼前車 司機不治
夾公仔機舖裁非娛樂場 律政司上訴：涉運氣令人歡愉 店方：用以賣物 與扭蛋機無異
夾公仔機舖裁非娛樂場 律政司上訴：涉運氣令人歡愉 店方：用以賣物 與扭蛋機無異
女子打兩抗生素後亡 法醫：難斷哪種致過敏
女子打兩抗生素後亡 法醫：難斷哪種致過敏
綠置逾200貨尾 輪公屋者可申
綠置逾200貨尾 輪公屋者可申
50食油47驗出污染物 六成含致癌物 消委稱不理想 食安中心：正常食用無損健康
50食油47驗出污染物 六成含致癌物 消委稱不理想 食安中心：正常食用無損健康
有益不飽和脂肪酸 芥籽葵籽多椰油最少
有益不飽和脂肪酸 芥籽葵籽多椰油最少
投訴外賣平台升36% 有外賣自取打折貴過堂食
投訴外賣平台升36% 有外賣自取打折貴過堂食
小說版《幻愛》書寫屯門獲書展推介 「離港會失在地感」 蔣曉薇：留下，負重寫深刻作品
小說版《幻愛》書寫屯門獲書展推介 「離港會失在地感」 蔣曉薇：留下，負重寫深刻作品
書展薦25「城市書寫」精選
書展薦25「城市書寫」精選
稱控方違諾續控 藏伸縮棍青年上訴 律政司：僅曾稱「準備接受」守行為 沒明確承諾
稱控方違諾續控 藏伸縮棍青年上訴 律政司：僅曾稱「準備接受」守行為 沒明確承諾
7人涉尖沙嘴暴動受審 警檢餐券 官質疑與案關係
7人涉尖沙嘴暴動受審 警檢餐券 官質疑與案關係
大灣區GBA新聞：深二手樓成交挫65% 15年最差 上半年廣州亦挫44% 有業主兩周7減價
大灣區GBA新聞：深二手樓成交挫65% 15年最差 上半年廣州亦挫44% 有業主兩周7減價
大灣區GBA新聞：東莞五鬆調控 主城區外28鎮街停限購
大灣區GBA新聞：東莞五鬆調控 主城區外28鎮街停限購
大灣區GBA新聞：廣州次輪賣地 14幅11成交
大灣區GBA新聞：廣州次輪賣地 14幅11成交
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭現身會展 粉碎在英傳言
【Emily】林鄭現身會展 粉碎在英傳言
【Emily】HKTVmall辦公室員工 可每周兩天在家工作
【Emily】HKTVmall辦公室員工 可每周兩天在家工作
【Emily】港年耗4億個咖啡杯 環團推借杯計劃
【Emily】港年耗4億個咖啡杯 環團推借杯計劃
【Emily】黎棟國勵德邨地辦開幕
【Emily】黎棟國勵德邨地辦開幕
【Emily】自稱喺「荔枝山莊」 胡志偉招筆友
【Emily】自稱喺「荔枝山莊」 胡志偉招筆友
【Emily】林定國「過」字贈考生 張國鈞轉載老細帖
【Emily】林定國「過」字贈考生 張國鈞轉載老細帖