港聞

港聞二

小說版《幻愛》書寫屯門獲書展推介 「離港會失在地感」 蔣曉薇：留下，負重寫深刻作品

【明報專訊】電影《幻愛》由作家蔣曉薇改編成小說，字裏行間將創作人出生地屯門活現紙上，是今年書展主題「城市書寫」精選的25部作品之一。她認為，這城市的人表面正常，惟心中或多或少都是個「精神病人」，抑鬱、焦慮，像書中男主角阿樂一樣。這些年不少人離開，她則選擇留下來，「背負着一些重量，寫出深刻的作品」。

明報記者 陳萃屏

訪問當日，蔣曉薇身穿長裙應約，坐在「幻愛」橋前拍攝，又形容這條屯門海濱長廊是中學時代的「蒲點」。蔣在屯門土生土長，下課後會到訪住在蝴蝶邨的同學們家，或在附近「遊蕩」。她最初應邀將電影劇本改編為小說，因有信心寫好屯門故事。

香港邊緣 在屯門可歸真

《幻愛》劇本由導演周冠威及編劇曾俊榮合寫，故事講述準心理學家與精神病患者相戀的故事。蔣曉薇認為，《幻愛》不論是敘事還是描寫屯門，均能呈現港人精神面貌，在她眼中，屯門是香港邊緣的地方，但樸實恬靜，「一提起香港便是『中環價值』，像是銀行、商業活動、股市，但在屯門你不會找到這些，想找高一點的樓也沒有」。她說在屯門「可以回歸真實，尋找『本我』是什麼」。

稱城裏人多少是個「精神病人」

蔣曉薇認為，這城市的人表面正常、惟心中或多或少都是個「精神病人」。她續說，這裏有很多人明明抑鬱、焦慮，都如常上班，像書中男主角阿樂如常生活、正常戀愛，而疫情期間尤甚，商店結業、裁員，港人要為生計焦慮，小孩亦被困在家，公園也封閉，「見過小朋友是摸着膠條看着滑梯，其實對小孩都是很大的壓抑」。她續說，還有人因社會運動患創傷後遺，認為《幻愛》是呈現表面的日常存在不少暗湧。電影版的結局似乎走向悲劇，蔣曉薇遂在小說版改寫結局，她說不想抹殺港人的希望，盼結局令港人獲得力量，好好生活。

改寫電影結局 盼給港人力量

過去兩年，蔣曉薇推出《幻愛》及《秋鯨擱淺》，作品均與時代相緊扣，她認為創作必然要與成長地或出生地扣連，「創作不是被迫，最重要有『召命』（calling）你才會想寫」。她說，回看國內小說家如余華、賈平凹曾經歷文革而寫出的傷痕文學，認為出眾、亮麗的作品均有歷史分量在其中，「如果（作品）要好看或有分量，一定要與時代有關，因此作品中必定要流露人物與時代中的連繫」。她表示，作家就是要寫出大眾生活在這地方的共感。

佳作必與時代連繫

近年身邊有不少好友移民，對蔣曉薇而言是很大傷痛，「人走太多時，會問自己『我留下來還可以做什麼？』」掙扎過後，她仍傾向留下，不想與這地方割捨，「這地方於我而言是有分量的，離開會失去這份在地感」。她以米蘭．昆德拉《生命中不能承受之輕》為例，有角色離開原生地後，又選擇回去承受苦痛，然後說：「我寧可背負着一些重量，寫出深刻的作品，好過生活變得容易、思想更自由，但生命失去分量。」她認為人在香港，與其他人的連繫較強，仍可互相支持，「可以見面、吃飯、擁抱，已是可強心的狀態」。

上 / 下一篇新聞

劉宇隆冀3歲以下9月可打針 盼冬季前兩針接種率六成 認「好大挑戰」
劉宇隆冀3歲以下9月可打針 盼冬季前兩針接種率六成 認「好大挑戰」
有家長憂影響發育 未擬安排孩子打針
有家長憂影響發育 未擬安排孩子打針
九龍塘幼園群組多7生 兩班傳播停課 何栢良倡下學年撤中學生快測要求
九龍塘幼園群組多7生 兩班傳播停課 何栢良倡下學年撤中學生快測要求
多3長期病患染疫者亡 兩人送院時心肌梗塞
多3長期病患染疫者亡 兩人送院時心肌梗塞
快艇船家遭車葉劏腹亡 為救人出事
快艇船家遭車葉劏腹亡 為救人出事
羊村控方結案：法庭需思23條立法背景 引1868年英案例 稱煽動罪幾乎等同叛國罪
羊村控方結案：法庭需思23條立法背景 引1868年英案例 稱煽動罪幾乎等同叛國罪
稱只需證被告悉刊物可煽動 「不諳中文派港獨傳單」無罪
稱只需證被告悉刊物可煽動 「不諳中文派港獨傳單」無罪
受傷野豬闖救護站 漁署「人道處理」
受傷野豬闖救護站 漁署「人道處理」
突昏迷撼前車 司機不治
突昏迷撼前車 司機不治
夾公仔機舖裁非娛樂場 律政司上訴：涉運氣令人歡愉 店方：用以賣物 與扭蛋機無異
夾公仔機舖裁非娛樂場 律政司上訴：涉運氣令人歡愉 店方：用以賣物 與扭蛋機無異
女子打兩抗生素後亡 法醫：難斷哪種致過敏
女子打兩抗生素後亡 法醫：難斷哪種致過敏
綠置逾200貨尾 輪公屋者可申
綠置逾200貨尾 輪公屋者可申
50食油47驗出污染物 六成含致癌物 消委稱不理想 食安中心：正常食用無損健康
50食油47驗出污染物 六成含致癌物 消委稱不理想 食安中心：正常食用無損健康
有益不飽和脂肪酸 芥籽葵籽多椰油最少
有益不飽和脂肪酸 芥籽葵籽多椰油最少
投訴外賣平台升36% 有外賣自取打折貴過堂食
投訴外賣平台升36% 有外賣自取打折貴過堂食
稱毋須碰敏感題材 時代可練讀者詮釋力
稱毋須碰敏感題材 時代可練讀者詮釋力
書展薦25「城市書寫」精選
書展薦25「城市書寫」精選
稱控方違諾續控 藏伸縮棍青年上訴 律政司：僅曾稱「準備接受」守行為 沒明確承諾
稱控方違諾續控 藏伸縮棍青年上訴 律政司：僅曾稱「準備接受」守行為 沒明確承諾
7人涉尖沙嘴暴動受審 警檢餐券 官質疑與案關係
7人涉尖沙嘴暴動受審 警檢餐券 官質疑與案關係
大灣區GBA新聞：深二手樓成交挫65% 15年最差 上半年廣州亦挫44% 有業主兩周7減價
大灣區GBA新聞：深二手樓成交挫65% 15年最差 上半年廣州亦挫44% 有業主兩周7減價
大灣區GBA新聞：東莞五鬆調控 主城區外28鎮街停限購
大灣區GBA新聞：東莞五鬆調控 主城區外28鎮街停限購
大灣區GBA新聞：廣州次輪賣地 14幅11成交
大灣區GBA新聞：廣州次輪賣地 14幅11成交
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭現身會展 粉碎在英傳言
【Emily】林鄭現身會展 粉碎在英傳言
【Emily】HKTVmall辦公室員工 可每周兩天在家工作
【Emily】HKTVmall辦公室員工 可每周兩天在家工作
【Emily】港年耗4億個咖啡杯 環團推借杯計劃
【Emily】港年耗4億個咖啡杯 環團推借杯計劃
【Emily】黎棟國勵德邨地辦開幕
【Emily】黎棟國勵德邨地辦開幕
【Emily】自稱喺「荔枝山莊」 胡志偉招筆友
【Emily】自稱喺「荔枝山莊」 胡志偉招筆友
【Emily】林定國「過」字贈考生 張國鈞轉載老細帖
【Emily】林定國「過」字贈考生 張國鈞轉載老細帖