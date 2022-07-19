小說版《幻愛》書寫屯門獲書展推介 「離港會失在地感」 蔣曉薇：留下，負重寫深刻作品

明報記者 陳萃屏

訪問當日，蔣曉薇身穿長裙應約，坐在「幻愛」橋前拍攝，又形容這條屯門海濱長廊是中學時代的「蒲點」。蔣在屯門土生土長，下課後會到訪住在蝴蝶邨的同學們家，或在附近「遊蕩」。她最初應邀將電影劇本改編為小說，因有信心寫好屯門故事。

香港邊緣 在屯門可歸真

《幻愛》劇本由導演周冠威及編劇曾俊榮合寫，故事講述準心理學家與精神病患者相戀的故事。蔣曉薇認為，《幻愛》不論是敘事還是描寫屯門，均能呈現港人精神面貌，在她眼中，屯門是香港邊緣的地方，但樸實恬靜，「一提起香港便是『中環價值』，像是銀行、商業活動、股市，但在屯門你不會找到這些，想找高一點的樓也沒有」。她說在屯門「可以回歸真實，尋找『本我』是什麼」。

稱城裏人多少是個「精神病人」

蔣曉薇認為，這城市的人表面正常、惟心中或多或少都是個「精神病人」。她續說，這裏有很多人明明抑鬱、焦慮，都如常上班，像書中男主角阿樂如常生活、正常戀愛，而疫情期間尤甚，商店結業、裁員，港人要為生計焦慮，小孩亦被困在家，公園也封閉，「見過小朋友是摸着膠條看着滑梯，其實對小孩都是很大的壓抑」。她續說，還有人因社會運動患創傷後遺，認為《幻愛》是呈現表面的日常存在不少暗湧。電影版的結局似乎走向悲劇，蔣曉薇遂在小說版改寫結局，她說不想抹殺港人的希望，盼結局令港人獲得力量，好好生活。

改寫電影結局 盼給港人力量

過去兩年，蔣曉薇推出《幻愛》及《秋鯨擱淺》，作品均與時代相緊扣，她認為創作必然要與成長地或出生地扣連，「創作不是被迫，最重要有『召命』（calling）你才會想寫」。她說，回看國內小說家如余華、賈平凹曾經歷文革而寫出的傷痕文學，認為出眾、亮麗的作品均有歷史分量在其中，「如果（作品）要好看或有分量，一定要與時代有關，因此作品中必定要流露人物與時代中的連繫」。她表示，作家就是要寫出大眾生活在這地方的共感。

佳作必與時代連繫

近年身邊有不少好友移民，對蔣曉薇而言是很大傷痛，「人走太多時，會問自己『我留下來還可以做什麼？』」掙扎過後，她仍傾向留下，不想與這地方割捨，「這地方於我而言是有分量的，離開會失去這份在地感」。她以米蘭．昆德拉《生命中不能承受之輕》為例，有角色離開原生地後，又選擇回去承受苦痛，然後說：「我寧可背負着一些重量，寫出深刻的作品，好過生活變得容易、思想更自由，但生命失去分量。」她認為人在香港，與其他人的連繫較強，仍可互相支持，「可以見面、吃飯、擁抱，已是可強心的狀態」。