投訴外賣平台升36% 有外賣自取打折貴過堂食

牛河平台原價79元折後59 堂食56

消委會引述投訴個案稱，有市民透過外賣平台於餐廳購買外賣自取的乾炒牛河，平台顯示折扣優惠，由原價79元減至59.2元，但到餐廳自取食物時，發現餐廳的乾炒牛河原價只是56元，較平台折後價便宜。投訴人認為外賣平台有標高原價再以折扣欺騙消費者之嫌，故向消委會投訴。

消委促列明平台價堂食價

涉事外賣平台回覆消委會稱，決定權在於餐廳，因此價格有可能不同，已敦促相關部門及涉事餐廳改善，並增加堂食和外賣定價透明度。黃鳳嫺認為外賣平台亦有責任，而消委會已致函外賣平台，建議應分別列明食物的平台定價和堂食價格，讓消費者充分掌握資訊。

另有消費者投訴登記一間外賣平台的帳戶兩日後刪除應用程式，之後仍被徵收多個月費用，要求退款不果，經消委會調解後，投訴人獲退回一個月的月費。消委會建議消費者在登記為外賣平台會員之前，宜細閱優惠詳情。

（消委報告）