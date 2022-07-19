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港聞二

投訴外賣平台升36% 有外賣自取打折貴過堂食

【明報專訊】疫情下外賣平台服務需求大增，消委會今年首6個月共接獲522宗相關投訴，較去年同期384宗升約36%。近年外賣平台推出月費計劃或會籍制，惹來新的爭議，消委會接獲外賣平台的登記用戶投訴，稱繳付會員月費以享用更多優惠，惟打折後外賣自取價反而較堂食貴，認為有欺騙之嫌。消委會總幹事黃鳳嫺稱，外賣平台做法易令消費者感覺被誤導，建議應分別列明食品的平台定價和堂食價格，讓消費者在掌握充分資訊下作決定。

牛河平台原價79元折後59 堂食56

消委會引述投訴個案稱，有市民透過外賣平台於餐廳購買外賣自取的乾炒牛河，平台顯示折扣優惠，由原價79元減至59.2元，但到餐廳自取食物時，發現餐廳的乾炒牛河原價只是56元，較平台折後價便宜。投訴人認為外賣平台有標高原價再以折扣欺騙消費者之嫌，故向消委會投訴。

消委促列明平台價堂食價

涉事外賣平台回覆消委會稱，決定權在於餐廳，因此價格有可能不同，已敦促相關部門及涉事餐廳改善，並增加堂食和外賣定價透明度。黃鳳嫺認為外賣平台亦有責任，而消委會已致函外賣平台，建議應分別列明食物的平台定價和堂食價格，讓消費者充分掌握資訊。

另有消費者投訴登記一間外賣平台的帳戶兩日後刪除應用程式，之後仍被徵收多個月費用，要求退款不果，經消委會調解後，投訴人獲退回一個月的月費。消委會建議消費者在登記為外賣平台會員之前，宜細閱優惠詳情。

（消委報告）

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