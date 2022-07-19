有益不飽和脂肪酸 芥籽葵籽多椰油最少

【明報專訊】食油種類繁多，消費者選擇的其中一個主要考慮是食得健康。消委會指出，食油中的單元不飽和脂肪酸及多元不飽和脂肪酸均可降低人體壞膽固醇水平，而不同食油樣本組別的脂肪酸含量比例有明顯差別，其中茶花籽油、橄欖油和特級初榨橄欖油3個組別的單元不飽和脂肪酸平均含量最高；至於多元不飽和脂肪酸的平均含量，則以葡萄籽油、粟米油及大豆油樣本為最高。
椰油飽和脂肪酸遠超其他油
消委會是次測試的食油可分13組別，椰子油脂肪酸含量和營養值一直具爭議，測試顯示，椰子油不論在單元或多元不飽和脂肪酸的含量均為各組別中最低；儘管不含反式脂肪酸，飽和脂肪酸平均含量卻遠超其他食油組別。調和油及米糠油的飽和脂肪酸含量分別排第2和3，最低的則是芥花籽油和葵花籽油。
消委會指出，食油中的單元及多元不飽和脂肪酸可降低壞膽固醇水平，並有助控制體內好、壞膽固醇水平，建議消費者選擇主要含不飽和脂肪酸的食油，而含飽和脂肪酸和反式脂肪酸的食物則應減少攝入，以免增加壞膽固醇水平。不過不飽和脂肪酸雖對身體有益，但始終屬脂肪，長期過量食用會令體重增加。
香港營養師協會表示，單元不飽和脂肪酸及多元不飽和脂肪酸都被認為是「更健康的脂肪」，有助降低血液中壞膽固醇水平，並可能降低心臟病風險。至於進食食油分量，根據個人因素而有不同，包括能量需求、體重和活動水平等；另一重要因素是個人健康情况，例如對於高危或已診斷患心血管疾病的人，脂肪攝入量應進一步減少，特別是飽和脂肪酸和反式脂肪酸。