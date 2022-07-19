有益不飽和脂肪酸 芥籽葵籽多椰油最少

椰油飽和脂肪酸遠超其他油

消委會是次測試的食油可分13組別，椰子油脂肪酸含量和營養值一直具爭議，測試顯示，椰子油不論在單元或多元不飽和脂肪酸的含量均為各組別中最低；儘管不含反式脂肪酸，飽和脂肪酸平均含量卻遠超其他食油組別。調和油及米糠油的飽和脂肪酸含量分別排第2和3，最低的則是芥花籽油和葵花籽油。

消委會指出，食油中的單元及多元不飽和脂肪酸可降低壞膽固醇水平，並有助控制體內好、壞膽固醇水平，建議消費者選擇主要含不飽和脂肪酸的食油，而含飽和脂肪酸和反式脂肪酸的食物則應減少攝入，以免增加壞膽固醇水平。不過不飽和脂肪酸雖對身體有益，但始終屬脂肪，長期過量食用會令體重增加。

香港營養師協會表示，單元不飽和脂肪酸及多元不飽和脂肪酸都被認為是「更健康的脂肪」，有助降低血液中壞膽固醇水平，並可能降低心臟病風險。至於進食食油分量，根據個人因素而有不同，包括能量需求、體重和活動水平等；另一重要因素是個人健康情况，例如對於高危或已診斷患心血管疾病的人，脂肪攝入量應進一步減少，特別是飽和脂肪酸和反式脂肪酸。

（消委報告）