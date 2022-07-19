港聞

港聞二

50食油47驗出污染物 六成含致癌物 消委稱不理想 食安中心：正常食用無損健康

【明報專訊】消委會測試市面有售的50款食油，包括橄欖油、椰子油、花生油和粟米油等，發現當中47款樣本檢出一種或以上有害污染物，佔整體94%；29款食油樣本驗出基因致癌物環氧丙醇，其中一款食油更超出歐盟標準約一倍；另有兩款驗出基因致癌物苯並[a]芘，當中一款輕微超出歐盟標準。消委會稱，是次測試只有3款完全沒檢出污染物，情况不理想，但亦顯示生產食油過程中做到不含污染物並非不可能。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，基因致癌物通過動物實驗顯示會致癌，建議攝取量愈小愈好，但一般情况下對安全影響不大，市民選購食油時應盡可能選擇污染物較少的樣本。食安中心稱，已跟進消委會的測試及評估風險，結果顯示所有食油樣本在正常情况下食用不影響健康，並符合本港法例要求；中心稱，過去3年共抽取1300多個食油樣本檢測，只有4個未能通過檢測。

七成含塑化劑 20款最少3種污染物

消委會去年11月至今年1月從超市及百貨公司蒐集50款食油樣本，測試結果顯示，47款驗出一款或以上污染物，當中20款更驗出3種或以上的有害污染物。35款食油（70%）驗出塑化劑，當中Gallo特級初榨橄欖油驗出每公斤11毫克DINP，超出食安中心行動水平和歐盟上限（含量為每公斤不多於9毫克）；全部樣本的檢測結果已轉交食安中心跟進。消委會提到，有研究顯示塑化劑為內分泌干擾物質，長期過量進食或影響生殖系統發育。

3款致癌物超歐盟標準

30款樣本驗出有害污染物氯丙二醇（3-MCPD），但均無超出歐盟標準。至於驗出含基因致癌物環氧丙醇（Glycidol）的29款食油，是油脂在逾200℃脫臭加工過程中形成，當中SuperFoodLab純正椰子油（無味配方）和御品皇純正花生油分別驗出每公斤1100微克及2000微克，均超出歐盟標準每公斤1000微克。

另有兩款樣本驗出基因致癌物苯並[a]芘，雖全部符合香港的行動水平，但其中一款御萬家百分百純正粟米油，驗出每公斤2.1微克苯並[a]芘，輕微超過歐盟標準的每公斤2微克。是次測試亦檢出4款花生油樣本含黃曲霉毒素。

消委會引述SuperFoodLab的代理商表示，塑化劑測試結果並無超出食安中心行動水平，營養含量與標籤資料一致；至於御品皇的代理商表示符合香港法例及要求。

有初榨冷壓油或經高溫 涉違商品例

是次測試有14款食油樣本是初榨橄欖油及冷壓油，以機械方式製成，理論上生產過程不會使用高溫和其他化學物，但測試發現一款初榨橄欖油和兩款聲稱冷壓生產的茶花籽油樣本同時檢出3-MCPD和環氧丙醇，顯示產品有可能經高溫處理，或受到非冷壓油污染，當中可能涉違《商品說明條例》，相關資料已轉交海關跟進。

8款營養不符標示 6款差逾兩成

另外，8款食油樣本標示的營養素含量，與測試結果差距不符規定，當中6款的飽和脂肪酸及不飽和脂肪酸等含量較標示值超出兩成以上，消委會已將結果交食安中心跟進。

（消委報告）

上 / 下一篇新聞

劉宇隆冀3歲以下9月可打針 盼冬季前兩針接種率六成 認「好大挑戰」
劉宇隆冀3歲以下9月可打針 盼冬季前兩針接種率六成 認「好大挑戰」
有家長憂影響發育 未擬安排孩子打針
有家長憂影響發育 未擬安排孩子打針
九龍塘幼園群組多7生 兩班傳播停課 何栢良倡下學年撤中學生快測要求
九龍塘幼園群組多7生 兩班傳播停課 何栢良倡下學年撤中學生快測要求
多3長期病患染疫者亡 兩人送院時心肌梗塞
多3長期病患染疫者亡 兩人送院時心肌梗塞
快艇船家遭車葉劏腹亡 為救人出事
快艇船家遭車葉劏腹亡 為救人出事
羊村控方結案：法庭需思23條立法背景 引1868年英案例 稱煽動罪幾乎等同叛國罪
羊村控方結案：法庭需思23條立法背景 引1868年英案例 稱煽動罪幾乎等同叛國罪
稱只需證被告悉刊物可煽動 「不諳中文派港獨傳單」無罪
稱只需證被告悉刊物可煽動 「不諳中文派港獨傳單」無罪
受傷野豬闖救護站 漁署「人道處理」
受傷野豬闖救護站 漁署「人道處理」
突昏迷撼前車 司機不治
突昏迷撼前車 司機不治
夾公仔機舖裁非娛樂場 律政司上訴：涉運氣令人歡愉 店方：用以賣物 與扭蛋機無異
夾公仔機舖裁非娛樂場 律政司上訴：涉運氣令人歡愉 店方：用以賣物 與扭蛋機無異
女子打兩抗生素後亡 法醫：難斷哪種致過敏
女子打兩抗生素後亡 法醫：難斷哪種致過敏
綠置逾200貨尾 輪公屋者可申
綠置逾200貨尾 輪公屋者可申
有益不飽和脂肪酸 芥籽葵籽多椰油最少
有益不飽和脂肪酸 芥籽葵籽多椰油最少
投訴外賣平台升36% 有外賣自取打折貴過堂食
投訴外賣平台升36% 有外賣自取打折貴過堂食
小說版《幻愛》書寫屯門獲書展推介 「離港會失在地感」 蔣曉薇：留下，負重寫深刻作品
小說版《幻愛》書寫屯門獲書展推介 「離港會失在地感」 蔣曉薇：留下，負重寫深刻作品
稱毋須碰敏感題材 時代可練讀者詮釋力
稱毋須碰敏感題材 時代可練讀者詮釋力
書展薦25「城市書寫」精選
書展薦25「城市書寫」精選
稱控方違諾續控 藏伸縮棍青年上訴 律政司：僅曾稱「準備接受」守行為 沒明確承諾
稱控方違諾續控 藏伸縮棍青年上訴 律政司：僅曾稱「準備接受」守行為 沒明確承諾
7人涉尖沙嘴暴動受審 警檢餐券 官質疑與案關係
7人涉尖沙嘴暴動受審 警檢餐券 官質疑與案關係
大灣區GBA新聞：深二手樓成交挫65% 15年最差 上半年廣州亦挫44% 有業主兩周7減價
大灣區GBA新聞：深二手樓成交挫65% 15年最差 上半年廣州亦挫44% 有業主兩周7減價
大灣區GBA新聞：東莞五鬆調控 主城區外28鎮街停限購
大灣區GBA新聞：東莞五鬆調控 主城區外28鎮街停限購
大灣區GBA新聞：廣州次輪賣地 14幅11成交
大灣區GBA新聞：廣州次輪賣地 14幅11成交
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭現身會展 粉碎在英傳言
【Emily】林鄭現身會展 粉碎在英傳言
【Emily】HKTVmall辦公室員工 可每周兩天在家工作
【Emily】HKTVmall辦公室員工 可每周兩天在家工作
【Emily】港年耗4億個咖啡杯 環團推借杯計劃
【Emily】港年耗4億個咖啡杯 環團推借杯計劃
【Emily】黎棟國勵德邨地辦開幕
【Emily】黎棟國勵德邨地辦開幕
【Emily】自稱喺「荔枝山莊」 胡志偉招筆友
【Emily】自稱喺「荔枝山莊」 胡志偉招筆友
【Emily】林定國「過」字贈考生 張國鈞轉載老細帖
【Emily】林定國「過」字贈考生 張國鈞轉載老細帖