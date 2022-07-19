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女子打兩抗生素後亡 法醫：難斷哪種致過敏

【明報專訊】34歲女子2018年在港安醫院等候切除「朱古力瘤」手術期間被注射抗生素，疑藥物敏感，心臟一度停頓及昏迷，10多天後不治，死因研訊昨續。法醫表示，事主出現過敏性休克，導致缺氧性腦損傷而死亡。婦產科醫生、專家證人陳亮國認為，醫生在危急關頭有為事主注射腎上腺素和盡快插喉，惟無法解釋其病况為何未有轉好。

法醫稱出現過敏性休克 致缺氧性腦損傷而死

法醫周祉盈作供時引述解剖報告稱，事主謝碧琪（終年34歲）有朱古力瘤，生前出現缺氧性腦損傷，認為事主因過敏性休克死亡。主診醫生早前供稱，事主曾有耳鳴，故轉用抗生素羅氏芬（Rocephin），但周祉盈稱難以從遺體判斷是哪一種藥物導致事主出現過敏反應。

婦產科醫生陳亮國供稱，估計案中醫生想用抗生素控制事主炎症，再決定是否需要做手術。家屬質疑，事主獲處方抗生素益滿治（Invanz）後，有耳鳴和四肢麻痹等副作用，卻再被注射羅氏芬。陳亮國指出，兩種抗生素沒有相冲。家屬關注事主休克後6分鐘，沒有醫護人員為她做心肺復蘇，陳認為這並不合理，但他不肯定有否涉及其他原因。

首注射後有副作用 改打另款 專家證人稱兩者沒相冲

陳亮國同意，事主情况危急時，需注射腎上腺素和盡快插喉，而案中醫生均有採取上述兩者，搶救多時，惟陳說無法解釋為何事主未有轉好。案中醫生懷疑事主對益滿治過敏，遂改用羅氏芬，陳表示做法合理。被問到醫生注射腎上腺素的做法是否恰當，陳認為可做得更好。聆訊今續傳召專家證人。

【案件編號：CCDI901/18】

（死因研訊）

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