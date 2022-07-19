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夾公仔機舖裁非娛樂場 律政司上訴：涉運氣令人歡愉 店方：用以賣物 與扭蛋機無異

【明報專訊】位於旺角信和中心的兩間夾公仔機店舖，早前被食環署票控無牌經營，涉違反《公眾娛樂場所條例》，去年在九龍城裁判法院被裁定毋須領公眾娛樂場所牌照，基於不屬防疫規例下的表列處所，早前疫情下毋須停業。律政司不服裁決，昨日以案件呈述方式向高等法院上訴。律政司力陳夾公仔機令人歡愉，有娛樂成分。答辯方表示夾公仔機與扭蛋機無異，用以銷售產品。法官黎婉姫將於8月24日頒布判辭。

涉信和兩舖32公仔機 疫下毋須停業

答辯方為Claw Boss Limited，店舖位於信和中心M層及2樓，各舖約400平方呎，共有32部夾公仔機。

律政司一方陳辭指出，根據《公眾娛樂場所條例》對「娛樂」的定義，夾公仔機屬「為遊樂而設計的機械裝置」，並解釋稱，當玩家投入代幣，可透過操控槓桿抓住獎品，講求技巧及判斷，亦需帶點運氣才可成功獲得獎品，過程中會感到歡愉，涉及娛樂成分，「絕對稱得上係遊戲設計」；而在玩夾公仔期間會引起人群集結，基於公眾利益而落入條例中所稱的「娛樂」，故須領取牌照。

律政司：扭蛋機無遊玩設計

律政司代表續稱，夾公仔機與扭蛋機有別，後者並非為娛樂而設計，被法官質疑「唔係畀人玩咩？」

律政司代表解釋，每部扭蛋機均售賣特定主題的商品，即使令人歡愉，但操作簡單，無遊玩設計可言，只為吸引他人購買，目的仍是販賣商品，是否執法需視乎情况而定。

店方：公仔機保證夾到物品

代表答辯方的大律師李健志表示，涉案地點24小時開放，每台夾公仔機由「台主」擁有，店主只提供地方放置，無責任控制人流，如要管制，應向立法會提出立法規管。答辯方又引行內術語稱，夾公仔機的運作模式是「保夾」，即入錢後保證夾到物品，但未必是「心頭好」，實際與扭蛋機無異，均用以銷售產品；又言若扭蛋機及夾公仔機都有娛樂成分，變相是「選擇性執法」。

律政司一方稱，科技日新月異，機種五花八門，不排除確有答辯方所言的「必中模式」，但大多情况都是「不一定中模式」，因獎品非廉價品，「如果次次夾到，應該會蝕大本」，事實上每部機都設有某個金額，舉例玩家投入50個代幣才會啟動「必中模式」，不限時任夾，但「玩到拎到為止都係玩」。

【案件編號：HCMA503/21】

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