稱只需證被告悉刊物可煽動 「不諳中文派港獨傳單」無罪

列3元素 不必證讀者被煽

控方表示，煽動罪不必證明讀者會被煽動，只需證明刊物具煽動意圖而被告亦知曉，就可入罪。控方舉例，假設有大學生受薪派發港獨傳單，該人未必支持港獨，但他明白傳單內容，很可能干犯煽動罪或其他《港區國安法》罪行。相反，若有外國旅客受薪派港獨傳單，該人不諳中文，無法看懂傳單文字，就不會構成煽動罪。

檢控官罵帖下讚「明日之星」

或涉煽動意圖

另一例子是，大律師閒談時有人稱讚某人為「明日之星」，屬朋友間評價，將不構成煽動罪。但假設那句話出自社交媒體帖文，網民大肆批評律政司檢控官「陷害無辜」或「政治檢控」，此時有人稱某大狀為「明日之星」，威脅會傷害或跟蹤對方，該帖文就具煽動意圖。控方認為，同一句話會有不同意思，法庭須考慮具體情景，界定會否構成煽動罪。

（港區國安法）