羊村控方結案：法庭需思23條立法背景 引1868年英案例 稱煽動罪幾乎等同叛國罪

稱部分涉國安法律長期休眠

5名被告為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。控辯雙方爭議煽動罪合憲性，律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟甫開庭表示，法庭應在國安法和基本法的立法背景之下考慮煽動罪合憲，並符合維護國安的合法目的。

控方稱，2019年社會動盪上升至國安風險，促成全國人大常委會2020年5．28通過《決定》；雖然過去25年來基本法23條立法「未成功」和尚未完成，但23條立法是本港憲制責任，港府有責任保障國安，避免煽動文字在社會傳播。控方認為，人大常委通過國安法時已考慮煽動罪的存在。

控方引述英國於1868年的判辭稱，煽動罪是危害社會的罪行，幾乎等同於叛國罪，旨在擾亂社會安寧，甚至挑起革命和內戰。控方稱，煽動罪不僅是懷有不滿和政見分歧，亦有挑動仇恨和不效忠國家（disloyal）的元素，涉及國家主權和憲法秩序層次。對於辯方提出，有人批評法官判刑太重會否構成煽動，控方認為煽動罪並非針對真誠的政治批評，鼓吹仇限、挑動革命的言論才可能違法。

「繪本含反華元素傷兩制底線」

針對本案，控方稱3本涉案繪本含反華元素，不但歧視在港內地人，更嚴重傷害「一國兩制的底線」，損害法治和國家安全。控方批評，《羊村十二勇士》內容影射在內地水域被捕且於內地拘留的「12港人」，旨在挑起讀者對中央政府、法院和軍隊等的憎恨，構成煽動。

認煽動罪籠統 可涵不同情况

對於辯方質疑，煽動罪有違基本法及《香港人權法案》對言論自由的保障，控方稱言論自由並非不受法律限制，須符合相稱性原則。此外，控方承認煽動罪的條文較廣泛，但稱法律字眼較籠統，可涵蓋危害國安的不同情况。

至於控罪門檻是否包括煽動暴力行為，控方稱煽動暴力並非決定因素，法庭可考慮不同因素。控方引述英國最高法院今年初案例，被告因揮舞武裝團體旗幟判囚，反映煽動暴力只是其中一個入罪條件。控方說，煽動罪無疑是敏感罪名，易引起公眾關注，本案經過律政司長的檢控同意書才能起訴，「只有適合的案件會被帶上法庭」。審訊明續，將由辯方結案陳辭。

【案件編號：DCCC 854/21】

明報記者

（港區國安法）