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快艇船家遭車葉劏腹亡 為救人出事

【明報專訊】駕快艇載同3名女子滑水的31歲男船家陳家裕，前日下水拯救墮海女客人時，遭引擎螺旋槳車葉擊中死亡。與陳同住的姨媽向傳媒講述事件時傷心痛哭，形容他為人勤力生性。陳所駕的快艇屬西貢一間衝浪公司，有職員稱意外罕見，事件已交由警方調查。

同住姨媽視如己出 讚勤力生性

陳家裕的姨媽向傳媒稱，相信意外時其中一名快艇女乘客墮海，家裕心急下水救人時遭螺旋槳擊中，家裕的母親與胞姊事發後前往了解，見到他胸腹被破開，腸臟溢出。姨媽憶述事件時傷心痛哭，她說家裕因居住環境狹窄，早年遷出與姨媽於西貢同住，因從小看着他長大，姨媽把他視為己出。她說家裕生前熱愛戶外活動，已考獲潛水、遊樂船及急救等牌照。

姨媽續稱，家裕原在買賣鑽石的公司工作，因近年市道不佳，轉為從事水電冷氣工作，並在西貢一間滑水公司兼職，今年2月開始轉為長工，任快艇船長，他為人勤力生性，有一名拍拖多年的女朋友，因沒找到合適居所，故尚未結婚。

陳家裕的同事對事件感惋惜，稱這類意外罕見，公司已有充足安全指引，事件已交警方調查，暫不便評論。工業傷亡權益會對事故深感難過，已初步接觸死者家屬，將繼續跟進及提供適切協助。

警方初步調查相信，陳駕約7米長快艇在大網仔對開約50米海面行駛時，從快艇跳下海中拯救一名墮海女乘客，疑遭引擎螺旋槳擊中，其後由消防救起，證實不治，死因有待驗屍確定。

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