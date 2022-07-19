多3長期病患染疫者亡 兩人送院時心肌梗塞

醫局料1人死因與新冠無直接關係

昨公布3宗離世個案，包括一名已接種三針新冠疫苗的60歲女死者，她本身患高血壓和腎衰竭，需定期「洗肚」，7月11日在家暈倒，送往仁濟醫院急症室，送院前5天快速測試呈陽性，入院後核酸檢測亦呈陽性、Ct值大於20；其心電圖顯示出現心肌梗塞，心臟曾一度停頓，經搶救後入住深切治療部，並接受藥物治療和打強心針，延至前日離世。醫管局總行政經理李立業稱，該名死者有明顯心肌梗塞，相信死因與新冠無直接關係。

另一名較年輕死者為患糖尿病的58歲男子，他7月16日晚到屯門醫院急症室求醫，出現氣促、血壓低和心肌梗塞等，入院核酸檢測呈陽性，入住心臟加護病房並接受強心針和心臟導管治療，其後出現心臟休克，需利用人工心肺，延至前日離世。被問及該名男死者入院情况，李立業表示相信是入院篩查找到的個案，無進一步補充。

北區醫院佛教醫院群組各添3人

醫院感染群組方面，北區醫院內科男病房再多兩名護士和一名抽血員染疫，而早前一名患者覆檢陰性，料非新近感染，從群組剔除。李立業解釋，該名覆檢陰性病人曾染疫，入院首兩次檢測呈陰性，第三次呈陽性，惟病毒量很低，料因身體殘餘病毒引致，相信現不具傳染性、毋須入住隔離病房，惟病人因自身疾病而情况危殆。

佛教醫院紓緩治療科病房亦添3名病人染疫，累計13名病人和5名員工受感染。李立業說該病房病人均身體情况差，感染風險高之餘，康復亦較慢，故染疫病人數目較多。

（新冠疫情）