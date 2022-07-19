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九龍塘幼園群組多7生 兩班傳播停課 何栢良倡下學年撤中學生快測要求

【明報專訊】九龍塘國際英文幼稚園（羅福道）校巴新冠群組擴大，昨多7名學生染疫，爆疫的18號校巴上午班次首錄個案，更蔓延至校內兩班現傳播，衛生防護中心已要求上述兩班停面授課一周，但強調不希望貿然全校停課。港大兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華認為，師生每日快速測試行之有效，確保毋須輕易停課。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認同措施可維持至本學年底，惟下學年可考慮取消對中學生的要求。

張竹君：不貿然全校停課

本港昨公布新增3436宗新冠病毒陽性檢測個案，3182宗屬本地感染。九龍塘國際英文幼稚園（羅福道）18號校巴繼早前下午班次6名學生和1名老師染疫，衛生防護中心昨公布多7名學生檢測陽性，包括該校巴上午班次4名學生，其中兩人就讀的「Nursery C」上午班另有一名學生染疫；曾搭下午班次的染疫老師所任教「Upper 7」上午班亦有兩名學生受感染。該群組累計7名司機、1名保母、1名教師及13名學生染疫。

爆疫的18號校巴上、下午班次分別有31和26名學生乘搭。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，校方得知爆發時已停止該輛校巴運作，她相信新增個案為先前乘搭時受感染；由於現時相信校巴內有傳播，防護中心已安排其餘曾乘搭該校巴的學生檢疫。

至於出現傳播的兩個班別，張竹君表示要小心處理，「見到有少少傳播」已即時暫停相關班別面授，冀沒引起校內大型傳播，強調不希望「貿貿然隨時停成間學校」。

昨另有8間學校有班別出現傳播而須停課一周，其中位於大埔的港九街坊婦女會孫方中小學，4C班和6C班分別有3名學生染疫。張竹君稱早前已接獲該校一些零星呈報個案，暫未知兩班有否關連。

關日華：師生每日快測應繼續

早前港大專家袁國勇和孔繁毅等建議，若本港新冠疫苗第二劑接種率達95%，可取消學校師生每日快測和圍封強檢。何栢良昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，認同取消與否可按接種率決定，惟認為有關措施應維持至本學年尾。他說，下學年可取消接種率較高的中學生每日快測要求，小學和幼稚園則應繼續。

本身是兒科醫生的關日華接受本報查詢時稱，師生每日快測行之有效，能盡早找出帶病小朋友或員工，防止病毒傳入校園，故認為應繼續執行，避免輕易停課。他說，兒童一旦停止面授課程，將對視力、應對和認知等能力帶來永久損害，對低收入家庭的學生影響更顯著。

何：按污水檢測圍封強檢沒意思

至於取消圍封強檢，何栢良稱大部分患者正家居隔離，按污水檢測病毒量作圍封強檢是沒意思，認為可取消，待個案跌至低三位數才恢復，惟相信屆時本港第二和第三針接種率已達九成，即使不恢復亦可。張竹君回應稱，現時圍封強檢陽性比率時多時少，強調會尊重不同專家意見，政府制定政策時會考慮一籃子因素。

（新冠疫情）

相關字詞﹕圍封強檢 何栢良 關日華 快速測試 新冠疫情 九龍塘國際英文幼稚園（羅福道）

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