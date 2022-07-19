港聞

港聞一

劉宇隆冀3歲以下9月可打針 盼冬季前兩針接種率六成 認「好大挑戰」

【明報專訊】醫務及衛生局長盧寵茂上任首周在網上手記撰文稱，港府希望不久將來可為3歲以下幼童接種新冠疫苗。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆透露，委員會將於下月初討論讓3歲以下兒童接種疫苗的事宜，希望若有藥廠申請降低接種年齡，再通過其他程序後，可在9月為相關幼童打首針、10月接種第二劑，盼盡快將上述年齡層的兩針接種率推高至六成，而他及後向本報稱，此屬「好大挑戰」。

政府：未收復必泰科興改年齡申請

政府發言人回覆查詢時稱，港府暫未收到復星醫藥或BioNTech就復必泰疫苗、科興就克爾來福疫苗更改適用年齡的申請。根據第599K章《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，醫衛局長可應疫苗製造商或其代理、入口或批發商申請，並在顧問專家委員會的意見下，批准認可相關疫苗在香港於緊急情况下作指明目的。

盼10月打第二針 稱四成接種已不錯

劉宇隆昨在港台《千禧年代》稱，在現時疫情下，3歲以下幼童須盡快接種新冠疫苗。他說，聯合科學委員將於8月初會議審視相關數據，估計屆時委員會應有共識讓上述年齡層打針，盼結果有助推動政府及公眾認可減低接種年齡。若相關幼童能打針，不論復必泰還是科興亦要接種3劑，其中首兩針應相隔一個月，第二、第三針接種間距可因疫情發展而定。

至於6個月大至3歲以下幼童實際要到什麼時候才能打針，劉補充，程序上仍須藥廠提交申請及數據，再由另一委員會及政府審視，隨後通過緊急使用方可實行。他又說，若有藥廠提交申請，希望最快9月為相關幼童打首針，其後在10月接種第二劑，目標在今年冬天前，3歲以下年齡層至少六成人接種兩劑疫苗，屆時「心裏就會比較踏實」。

劉宇隆其後向本報稱，若要3歲以下年齡層接種率達六成屬「好大挑戰」，加上幼童毋須上學，未能透過到校打針等方法推高接種率，故達到四成已屬不錯成績。他又說，現已有不同專家及兒科醫生向家長解說接種疫苗的好處，盼日後港府容許幼童接種疫苗後，能鼓勵家長帶子女打針。

指二代疫苗應否打未定論　

部分針對變異病毒株Omicron的第二代新冠疫苗有望年底推出，被問到家長應否留待新疫苗面世後方為子女接種，劉宇隆形容第二代疫苗「虛無縹緲」，「（幼童）應唔應該打、打幾多」均未有定論，現階段會建議幼童早日接種疫苗，以減低染疫後死亡及重症風險。

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華稱，專家要利用不同渠道向家長解釋接種疫苗的重要性。至於實際應如何推高相關年齡層接種率，他認為須視乎屆時哪種疫苗獲批降低接種年齡，再按此決定應集中在私家診所或部分社區疫苗接種中心開打疫苗。

科委會先於顧問會商議 稱有助加快

翻查資料，港府早前降低科興及復必泰疫苗接種年齡時，先由顧問專家委員會作出相關建議，及後交由聯合科學委員會審視，最終在食衛局長批准後方能更改接種年齡。而是次討論3歲以下幼童接種疫苗事宜，則先由聯合科學委員會開會討論，劉宇隆向本報表示，今次做法有助事先處理審批流程，一旦有藥廠提出申請，就能更快獲通過。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

有家長憂影響發育 未擬安排孩子打針
有家長憂影響發育 未擬安排孩子打針
九龍塘幼園群組多7生 兩班傳播停課 何栢良倡下學年撤中學生快測要求
九龍塘幼園群組多7生 兩班傳播停課 何栢良倡下學年撤中學生快測要求
多3長期病患染疫者亡 兩人送院時心肌梗塞
多3長期病患染疫者亡 兩人送院時心肌梗塞
快艇船家遭車葉劏腹亡 為救人出事
快艇船家遭車葉劏腹亡 為救人出事
羊村控方結案：法庭需思23條立法背景 引1868年英案例 稱煽動罪幾乎等同叛國罪
羊村控方結案：法庭需思23條立法背景 引1868年英案例 稱煽動罪幾乎等同叛國罪
稱只需證被告悉刊物可煽動 「不諳中文派港獨傳單」無罪
稱只需證被告悉刊物可煽動 「不諳中文派港獨傳單」無罪
受傷野豬闖救護站 漁署「人道處理」
受傷野豬闖救護站 漁署「人道處理」
突昏迷撼前車 司機不治
突昏迷撼前車 司機不治
夾公仔機舖裁非娛樂場 律政司上訴：涉運氣令人歡愉 店方：用以賣物 與扭蛋機無異
夾公仔機舖裁非娛樂場 律政司上訴：涉運氣令人歡愉 店方：用以賣物 與扭蛋機無異
女子打兩抗生素後亡 法醫：難斷哪種致過敏
女子打兩抗生素後亡 法醫：難斷哪種致過敏
綠置逾200貨尾 輪公屋者可申
綠置逾200貨尾 輪公屋者可申
50食油47驗出污染物 六成含致癌物 消委稱不理想 食安中心：正常食用無損健康
50食油47驗出污染物 六成含致癌物 消委稱不理想 食安中心：正常食用無損健康
有益不飽和脂肪酸 芥籽葵籽多椰油最少
有益不飽和脂肪酸 芥籽葵籽多椰油最少
投訴外賣平台升36% 有外賣自取打折貴過堂食
投訴外賣平台升36% 有外賣自取打折貴過堂食
小說版《幻愛》書寫屯門獲書展推介 「離港會失在地感」 蔣曉薇：留下，負重寫深刻作品
小說版《幻愛》書寫屯門獲書展推介 「離港會失在地感」 蔣曉薇：留下，負重寫深刻作品
稱毋須碰敏感題材 時代可練讀者詮釋力
稱毋須碰敏感題材 時代可練讀者詮釋力
書展薦25「城市書寫」精選
書展薦25「城市書寫」精選
稱控方違諾續控 藏伸縮棍青年上訴 律政司：僅曾稱「準備接受」守行為 沒明確承諾
稱控方違諾續控 藏伸縮棍青年上訴 律政司：僅曾稱「準備接受」守行為 沒明確承諾
7人涉尖沙嘴暴動受審 警檢餐券 官質疑與案關係
7人涉尖沙嘴暴動受審 警檢餐券 官質疑與案關係
大灣區GBA新聞：深二手樓成交挫65% 15年最差 上半年廣州亦挫44% 有業主兩周7減價
大灣區GBA新聞：深二手樓成交挫65% 15年最差 上半年廣州亦挫44% 有業主兩周7減價
大灣區GBA新聞：東莞五鬆調控 主城區外28鎮街停限購
大灣區GBA新聞：東莞五鬆調控 主城區外28鎮街停限購
大灣區GBA新聞：廣州次輪賣地 14幅11成交
大灣區GBA新聞：廣州次輪賣地 14幅11成交
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭現身會展 粉碎在英傳言
【Emily】林鄭現身會展 粉碎在英傳言
【Emily】HKTVmall辦公室員工 可每周兩天在家工作
【Emily】HKTVmall辦公室員工 可每周兩天在家工作
【Emily】港年耗4億個咖啡杯 環團推借杯計劃
【Emily】港年耗4億個咖啡杯 環團推借杯計劃
【Emily】黎棟國勵德邨地辦開幕
【Emily】黎棟國勵德邨地辦開幕
【Emily】自稱喺「荔枝山莊」 胡志偉招筆友
【Emily】自稱喺「荔枝山莊」 胡志偉招筆友
【Emily】林定國「過」字贈考生 張國鈞轉載老細帖
【Emily】林定國「過」字贈考生 張國鈞轉載老細帖