劉宇隆冀3歲以下9月可打針 盼冬季前兩針接種率六成 認「好大挑戰」

政府：未收復必泰科興改年齡申請

政府發言人回覆查詢時稱，港府暫未收到復星醫藥或BioNTech就復必泰疫苗、科興就克爾來福疫苗更改適用年齡的申請。根據第599K章《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，醫衛局長可應疫苗製造商或其代理、入口或批發商申請，並在顧問專家委員會的意見下，批准認可相關疫苗在香港於緊急情况下作指明目的。

盼10月打第二針 稱四成接種已不錯

劉宇隆昨在港台《千禧年代》稱，在現時疫情下，3歲以下幼童須盡快接種新冠疫苗。他說，聯合科學委員將於8月初會議審視相關數據，估計屆時委員會應有共識讓上述年齡層打針，盼結果有助推動政府及公眾認可減低接種年齡。若相關幼童能打針，不論復必泰還是科興亦要接種3劑，其中首兩針應相隔一個月，第二、第三針接種間距可因疫情發展而定。

至於6個月大至3歲以下幼童實際要到什麼時候才能打針，劉補充，程序上仍須藥廠提交申請及數據，再由另一委員會及政府審視，隨後通過緊急使用方可實行。他又說，若有藥廠提交申請，希望最快9月為相關幼童打首針，其後在10月接種第二劑，目標在今年冬天前，3歲以下年齡層至少六成人接種兩劑疫苗，屆時「心裏就會比較踏實」。

劉宇隆其後向本報稱，若要3歲以下年齡層接種率達六成屬「好大挑戰」，加上幼童毋須上學，未能透過到校打針等方法推高接種率，故達到四成已屬不錯成績。他又說，現已有不同專家及兒科醫生向家長解說接種疫苗的好處，盼日後港府容許幼童接種疫苗後，能鼓勵家長帶子女打針。

指二代疫苗應否打未定論

部分針對變異病毒株Omicron的第二代新冠疫苗有望年底推出，被問到家長應否留待新疫苗面世後方為子女接種，劉宇隆形容第二代疫苗「虛無縹緲」，「（幼童）應唔應該打、打幾多」均未有定論，現階段會建議幼童早日接種疫苗，以減低染疫後死亡及重症風險。

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華稱，專家要利用不同渠道向家長解釋接種疫苗的重要性。至於實際應如何推高相關年齡層接種率，他認為須視乎屆時哪種疫苗獲批降低接種年齡，再按此決定應集中在私家診所或部分社區疫苗接種中心開打疫苗。

科委會先於顧問會商議 稱有助加快

翻查資料，港府早前降低科興及復必泰疫苗接種年齡時，先由顧問專家委員會作出相關建議，及後交由聯合科學委員會審視，最終在食衛局長批准後方能更改接種年齡。而是次討論3歲以下幼童接種疫苗事宜，則先由聯合科學委員會開會討論，劉宇隆向本報表示，今次做法有助事先處理審批流程，一旦有藥廠提出申請，就能更快獲通過。

明報記者

（新冠疫情）

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