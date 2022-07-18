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港聞二

【Emily】垃圾襲灘既多且危 救生員籲泳客小心

【明報專訊】夏日炎炎，唔少市民去泳灘玩水消暑，但多個泳灘呢幾日都有大量海洋垃圾冲上岸。港九拯溺員工會噚日喺facebook發帖同上載多張相片，話「連續幾日多個泳灘都出現大量垃圾」，提醒市民小心；從部分相片所見，冲上岸嘅垃圾包括電燈泡、膠樽、運動鞋甚至帶釘木塊。

工會副主席胡啟榮同Emily講，情况已經連續發生至少4日，港島嘅赤柱泳灘、聖士提反灣泳灘、深水灣，屯門嘅黃金泳灘、新咖啡灣泳灘、舊咖啡灣泳灘，以及荃灣麗都灣泳灘，都有同樣情况，冲上岸嘅除咗常見嘅塑膠垃圾，仲有好多竹枝同木頭，部分木塊體積大，「要4個人先搬得起」。佢又話近日都多咗泳客因此受傷，例如被木刺刺傷而要到救護站處理傷口。

料沿珠江口漂來 工會盼增海上打撈

胡啟榮話，已抽調人手幫忙清理，但清完又再有垃圾漂上岸，估計係早前打完風，岸上垃圾沿珠江口漂出海，近幾日香港吹西南風，令海洋垃圾漂到屯門同南區泳灘。佢建議當局加強喺海上打撈，若可加派人手喺泳灘協助清理就更理想。

康文署回覆本報查詢，話員工發現深水灣同聖士提反灣泳灘有海上垃圾，部分冲上泳灘；署方除每日安排清潔員工喺灘面清理外，亦特別安排清理喺泳區範圍內嘅漂浮垃圾，以免影響泳客安全。

相關字詞﹕泳灘 港九拯溺員工會

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