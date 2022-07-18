【Emily】垃圾襲灘既多且危 救生員籲泳客小心

工會副主席胡啟榮同Emily講，情况已經連續發生至少4日，港島嘅赤柱泳灘、聖士提反灣泳灘、深水灣，屯門嘅黃金泳灘、新咖啡灣泳灘、舊咖啡灣泳灘，以及荃灣麗都灣泳灘，都有同樣情况，冲上岸嘅除咗常見嘅塑膠垃圾，仲有好多竹枝同木頭，部分木塊體積大，「要4個人先搬得起」。佢又話近日都多咗泳客因此受傷，例如被木刺刺傷而要到救護站處理傷口。

料沿珠江口漂來 工會盼增海上打撈

胡啟榮話，已抽調人手幫忙清理，但清完又再有垃圾漂上岸，估計係早前打完風，岸上垃圾沿珠江口漂出海，近幾日香港吹西南風，令海洋垃圾漂到屯門同南區泳灘。佢建議當局加強喺海上打撈，若可加派人手喺泳灘協助清理就更理想。

康文署回覆本報查詢，話員工發現深水灣同聖士提反灣泳灘有海上垃圾，部分冲上泳灘；署方除每日安排清潔員工喺灘面清理外，亦特別安排清理喺泳區範圍內嘅漂浮垃圾，以免影響泳客安全。